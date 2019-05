Gobierno regional se rinde ante gremio de construcción civil

Síguenos en Facebook

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ayer dio su brazo a torcer luego de siete días de la huelga de Construcción Civil que paralizó las actividades en la sede principal, donde se impidió el ingreso de los trabajadores.

El jueves 9, los manifestantes pedían la reposición de 234 trabajadores despedidos por las empresas contratistas en las obras del hospital Maritza Campos y el tramo III de la vía de 4 carriles en el Cono Norte.El martes 14, sumaron otra demanda, basados en que el viernes 10 hubo enfrentamientos con la Policía con el saldo de 12 detenidos, y culparon al gerente regional de Infraestructura, Fernando Arenas Cano.

Desde entonces exigían sea retirado y este finalmente ayer por la tarde renunció y la decisión fue aceptada mediante Resolución Ejecutiva Regional N°244/2019/GRA. A partir de la fecha lo reemplazará el ingeniero civil Fredy Celestino Mamani Cuayla.

COMUNICADO. Mediante un comunicado el GRA oficializó el cambio. Mamani es profesional habilitado del Colegio de Ingenieros del Perú- Arequipa, integró comités de obras en Cusco y Moquegua, fue subgerente de Ejecución de Proyectos de Inversión del GRA en el 2011 durante la gestión de Juan Manuel Guillén y en la resolución N°051-2019-GRA/ORA figura como coordinador de obra de la vía regional Arequipa- La Joya (puente) aunque algunos miembros del sindicato de trabajadores señalaron no conocerlo.

Correo ayer intentó comunicarse con el secretario general del sindicato de Construcción Civil, Andrés Saya, respecto al cambio, sin obtener respuesta.

Con esta medida el GRA terminó cediendo a todas las exigencias del gremio, la reposición de los trabajadores en las dos obras y la cabeza del ahora exfuncionario.

El gerente general del GRA, Gregorio Palma, en su momento señaló que si retiraban a Arenas Cano no sería por el capricho de los dirigentes sino porque la Región no puede estar paralizada. Precisó que en los siete días de huelga se perdió S/30 millones al no atender compromisos, valorizaciones de obras y trámites de la población en la sede de Paucarpata.

Veinte obras del GRA no avanzaron y tres de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Antes de publicarse el comunicado, Palma solicitó la intermediación del Defensor del Pueblo, Ángel María Manrique, pero los dirigentes nunca respondieron.

Ayer cientos de trabajadores agremiados se enfrentaron a la Policía, rompieron vidrios de oficinas. Los trabajadores de administración tuvieron que refugiarse al auditorio Pedro Paulet y el comedor al temer por su vida.