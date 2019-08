Gonzalo Galdos sobre protestas: “La mayoría silenciosa se tiene que hacer sentir”

Síguenos en Facebook

Si algo caracteriza a los arequipeños es su tradicionalismo, pero este podría ser también su mayor defecto. El especialista en educación y consultor de desarrollo, Gonzalo Galdos, opina sobre Tía María y esta falta de visión futurista.

¿Cómo observa el conflicto ahora en torno a Tía María? Este asunto de Tía María es paradójico. Los arequipeños ya habíamos superado la polaridad entre minería y agricultura por algo tan evidente como puede ser la existencia de una mina en la ciudad, como es Cerro Verde, a pesar de tener diferencias en torno al rol que debe tener la minería. No podemos negar que es un modelo mundial de coexistencia pacífica entre una ciudad de base agropecuaria con una mina.

¿Nuestra idea de desarrollo no ha evolucionado? El desarrollo no puede provenir solo de un factor. Arequipa estaría en un nivel de desarrollo, si en algún momento los arequipeños dejamos de lado esa idea que se nos ha quedado en el hipotálamo, de que no puede haber desarrollo sin agricultura.

Pero el conflicto es real. Viendo las encuestas, la mayoría de los ciudadanos en el país están a favor del proyecto. Pero hoy en día vivimos en una época en el mundo en que las minorías le imponen una dictadura a las mayorías. Si las minorías son radicales toman medidas de fuerza y son capaces de imponerle a sociedades pacíficas sus condiciones, eso exactamente es lo opuesto a la democracia.

¿Cómo defendernos de esto? Para empezar, estas mayorías silenciosas y pasivas tiene que dejar de serlo. Yo vengo una vez al mes a Arequipa y lo que veo es un proceso de deterioro paulatino de la ciudad y de todo aquello que puede significar competitividad. La ciudad va a colapsar y no nos damos cuenta, o no hacemos algo al respecto, eso es lo que yo llamo “la rana arequipeña”, que es ese núcleo de ciudadanos que fueron puestos en una olla a la que prendieron fuego debajo y nos estamos sancochando sin darnos cuenta.

Esto supone ejercer mejor nuestros derechos ciudadanos. El tema político hoy en día es cómo alinearse con las minorías radicales que con un pequeño porcentaje de votos están logrando posiciones, porque la mayor parte de ciudadanos se compra el pleito o participa activamente en el proceso de conducción y desarrollo de Arequipa. Y te doy un ejemplo, ¿cómo es posible que la Variante de Uchumayo lleve tres años y no termina? Si eso hubiera pasado en Lima, en menos de tres meses hubieran vacado a la autoridad competente.

¿La agricultura no es el camino para el desarrollo? Trabajé en algún momento un estudio sobre los cultivos en el valle de Tambo que le podrían dar mayor economía y no una de subsistencia, como ahora. La cebolla, el ajo, la alfalfa, la papa y el arroz, nunca han alcanzado a tener un ciclo eficiente.

¿Tía María es la punta de la madeja? Es una expresión de un conflicto que es como la punta de una pirámide de un asunto mucho mayor y que tiene que ver con esa idea de que alguien nos regaló un pedazo de cielo en la tierra y que no necesitamos más que usufructuarla. Nuestro mayor problema somos los arequipeños, porque no hemos empezado a buscar tecnología, alternativas.

Nuevamente nos quedamos sin reacción. Los que tienen que reaccionar son los emprendedores, los que están en los conos y que cada día ponen lo mejor pasa salir adelante, son los que vinieron del interior. A ellos tenemos que hacerles un llamado a la insurgencia civil, en el buen sentido, porque son ellos los que están más amenazados por todas estas ideas radicales de extrema izquierda que quieren tirarse abajo los capítulos económicos de la Constitución y acabar con los emprendimientos. Debemos identificar alternativas de desarrollo, como el turismo (y no el de una sola noche) la minería , no hay duda; ser un clúster de servicios para la minería y el tema agroexpoertador, no de parcelamiento o fraccionada. Si estamos pensando que las autoridades o políticos van a liderar esta transformación, estamos equivocados. Debemos ser nosotros, debemos salir a reclamar a nuestras autoridades y exigirles que cumplan un mandato para progreso, no para obstaculizar.

61 años tiene el arequipeño campeón de tenis a los 16 años.

2019 es presidente del CADE educativo y promotor de los Futura Schools

Perfil. Gonzalo Galdos, consultor en desarrollo. Estudió Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y fue rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.