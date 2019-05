GRA hizo compra por más de S/ 500 mil sin permiso

Síguenos en Facebook

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) hizo adquisiciones directas por más de 500 mil soles para la Variante de Uchumayo sin seguir los procesos ordenados por el Consejo Regional de Arequipa, cuando declaró en emergencia el proyecto vial.

La medida excepcional expresaba que el GRA debía realizar el procedimiento normal de contrataciones, convocando a postores y buscando el mejor precio.

No obstante, la entidad pública adquirió sin licitaciones 10,700 metros cuadrados (m2) de geotextil no tejido por 80 mil soles, 7 mil m2 de geocompuesto de drenaje por 240 mil soles, equipos de protección personal por 116 mil soles y mil galones de gasolina 90 plus y 15 mil galones de diesel a 218 mil 290 soles.

Pese a ello, el GRA pide que hoy en sesión de Consejo Regional se apruebe la contratación directa después de realizarla, la cual sería observada por algunos de sus integrantes que pedirían la conformación de una comisión.