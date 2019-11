GRA rescinde de contrato con Consorcio Chala II por hospital de la localidad

Síguenos en Facebook

Luego de sostener una reunión con las autoridades de la provincia de Caravelí, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, anunció que rescindirán del contrato con el Consorcio Chala II para tomar la administracióndel hospital de Chala.

En dicha reunión, el gobernador indicó que la empresa no habría cumplido con la puesta en funcionamiento del nosocomio además de algunos trabajos incompletos.

“El pueblo de Caravelí tiene que saber la verdad, que la entrega de obra que hizo la anterior gestión es una farsa, la obra no estaba concluida. Desde el primer día que asumí la gestión quisimos abrir el Hospital de Chala, sin embargo, el Consorcio no implementó ni puso en funcionamiento los equipos. Nosotros no podemos ingresar a la infraestructura, porque si lo hacemos, perdemos las garantías de los equipos e instrumentos. Por ello, estamos procediendo bajo el amparo legal y administrativo para asumir la administración del Hospital y en la brevedad abrir las puertas para atender a la población”, mencionó Cáceres Llica.

Agregó que una vez que culmine el proceso administrativo, realizarán las gestiones para la contratación de personal médico y administrativo para poner en funcionamiento el hospital.