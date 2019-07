Gran escándalo en la Copa Perú en estadio de la UNSA

Los efectivos de la USE de la Policía Nacional tuvo que desalojar a los jugadores de San Jacinto

¡Deben ser sancionados los responsables! El partido se inició con tardanza por la indumentaria del mismo color de los equipos y al final solo se jugó 67’, pues el árbitro Guillermo Luque por falta de garantías lo culminó cuando White Star ganaba 2-0 a San Jacinto de Camaná.

Fue en el preliminar del doblete jugado esta tarde en el estadio Melgar por la fecha de vuelta de 8vos. de final de la Departamental de la Copa Perú. Los goles de White fueron de Víctor Paredes (19’), Gonzalo Torres (52’).

AGRESION. El hecho bochornoso sucedió a los 67’, cuando en la visita es expulsado Arturo Ruíz, por reclamo airado al árbitro Luque ante un supuesto penal que no sancionó, pero luego otro jugador (13) lo agredió. Ante esto el juez finalizó la contienda y los visitantes en protesta realizaron un plantón en el campo y no dejaron que el partido estelar empiece. Luego de media hora de esta protesta los policías de la USE los obligaron a retirarse, pero los insultos y agresión verbal a la terna arbitral continuaban.

En el estelar, Atlético Universidad, con goles de John Valcárcel (65’. 90’) ganó 2-0 a Virgen de las Nieves (Yanaquihua), que culminó con solo 8 jugadores por expulsión.

HOY. Hoy en el estadio Municipal Miguel Grau de Majes, Futuro Majes recibe (15:00 horas) a Deportivo Orcopampa. En el partido de ida, Futuro se impuso 0-1.

En el estadio Municipal de La Joya (15:00 horas), Nacional FC (Mollendo) enfrenta a Star Olimpia Lari. Los nacionalistas ganaron de ida (0-2)

Este partido debió jugarse en Mollendo pero se cambió por el paro antiminero en Islay.

DATO

Con estos resultados tanto White Star y A. Universidad están clasificados a los cuartos de final de la etapa departamental.