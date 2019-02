“Guerra” en Transportes por rotación de personal y nuevas contrataciones

Síguenos en Facebook

El Sindicato de Trabajadores de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones pidió al gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Gregorio Palma, retirar al titular de dicha dependencia, Grover Delgado Flores, aduciendo que es “arbitrario”.

Grover Delgado precisó que, efectivamente, “piden su cabeza” y el último lunes se reunieron con Palma, quien respaldo su gestión y le dijo al sindicato que no puede acceder a su solicitud.

ARBITRARIO. Delgado negó que ser una persona arbitraria. “Eso es falso, yo los he recibido en varias oportunidades que fueron a la gerencia, pero no voy a acceder a las cosas que ellos me piden, por ejemplo, no quieren desplazamientos, no quieren que se les mueva y no quieren que se contrate a nuevo personal”, dijo.

Precisó que contratarán 15 personas para evaluar, fiscalizar y atender al cliente. “Ellos no quieren esos cambios y la rotación se realizó conforme a la base legal y no es antitécnica”, dijo tras señalar que esto era necesario, más aún con lo último que declaró el testigo número 6 ante la Fiscalía, de que habían cobros para acceder a las licencias de conducir. De los 120 trabajadores se desplazaron a 90 y aclaró que no hay nada en contra del gremio.

Remis Zegarra, secretario general del sindicato, manifestó que el gerente general debe darles hoy una respuesta y de ser negativa, tomarán acciones. Asimismo, señaló que no rechazan la rotación de personal, aunque una parte refiere que es antitécnica. Un claro ejemplo es su caso, pues es contador y lo mandaron de apoyo a Seguridad Vial. También agregó que no quieren darle su licencia sindical. El dirigente refirió además que no hay “mafia” al interior de la gerencia y Delgado Flores no puede decir que sí existe, antes debería demostrarlo y esperar que culminen la investigaciones de la Fiscalía.

Rotación.La rotación de personal se realizó en ventanilla, evaluadores, personal administrativo, cajas y administración