Harán colecta para revivir el hospital Honorio Delgado Espinoza

Sin pelos en la lengua.El doctor arequipeño Anibal Pepper presidente la Peruvian American Medical Society (EE.UU), informó que no se quedará de brazos cruzados ante la emergencia del centro quirúrgico del hospital Honorio Delgado y anunció que realizará con el Rotary Club Arequipa Ciudad Blanca, una colecta para “revivir” al nosocomio.

Señaló que de doce salas de operaciones solo seis están funcionando, el resto no porque no tiene equipos, dijo ,tras señalar que se requieren S/20 millones para ponerlas en funcionamiento.

Además solo hay dos desfribiladores para 600 camas.”Eso es inaceptable”, subrayó.

APOYO. Pepper refirió que tampoco es posible que en este hospital que atiende a mucha gente solo tenga seis camas en La Unidad Cuidados Intensivos (UCI). A esto se suma que el incinerador de placentas no funciona entre otras necesidades. “Yo no puedo aceptar estas cosas, este es mi alma mater, yo me inicié aquí”, dijo tras anunciar que hará una colecta con el Rotary Club Arequipa Ciudad Blanca que se espera concretar la próxima semana, asimismo se abrirá un cuenta bancaria.

Son 6 mil médicos que se entrenaron en el Honorio Delgado y les pidió que donen S/100.00. También pedirá que cada empleado regale S/10.00 e invocó a todos los colegios profesionales dar su aporte.“Pido que cada ciudadano done un sol, si cada arequipeño apoya tendremos un millón de soles y ayudaremos a revivir nuestro hospital”, dijo.

Tocará además el corazón de los trabajadores y dueños de las casas comerciales, y empresas.

Anibal Peper narró que se fue de Arequipa hace 50 años, pero ha regresado 77 veces trayendo ayuda, muestra de ello, hace 35 años fundó la Unidad de Quemados .”Esta unidad cuando se fundó tenía dos dermátodos duraron cinco años y nunca el Ministerio de Salud los reemplazó. Yo y mi organización Peruvian American Medical Society contribuimos, cada año traemos 10 y 12 mil dólares para esta unidad en equipos”, finalizó

Hospitales .Ante el incremento de la población, el doctor Pepper señaló que se requiere la construcción de tres hospitales más.