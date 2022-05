Desde la esquina de la sección de jugos del mercado San Camilo, queda claro cuál es el local más concurrido. En el puesto 7, doña Nancy, que con cariño y amabilidad recibe a sus clientes que se acomodan de pie mientras sorben esa mezcla de frutas variadas y frescas.

Es que Nancy Orbegozo Vargas es considerada la madre, una de las más antiguas expertas del jugo del centro de abastos. Correo conversó con ella sobre su larga trayectoria como vendedora y madre de familia.

¿Qué es lo más difícil de ser madre y cabeza de un negocio propio? Todo. Es muy fuerte ser madre y tener un negocio, tienes que darte horarios y no pensar en uno mismo, sino pensar en las responsabilidades que tienes. Lo principal siempre va a ser el hogar, los hijos te piden para comer, vestido, estudios y enfermedad; e igual cuando estás en el trabajo, ser responsable con lo que tienes que juntar para la fruta, tus máquinas, tus proveedores. Uno como madre saca fuerzas de donde no tiene para que todo resulte bien.

¿A qué hora empieza el día de Nancy? Hoy en día felizmente hay menos presión. Mis cinco hijos ya son mayores y tienen sus carreras, pero para llegar a eso hubo mucho sacrificio. Mi día comenzaba a las 4 de la mañana con alistarlos para el colegio y darles el desayuno, mi mamita siempre me apoyaba. Tenía que salir volando de casa para recibir la fruta y comenzar mi día en el mercado, por la tarde volaba a casa para las tareas y recién podía dormir a las 11 de la noche.

¿Cómo fueron esos primeros años con los hijos pequeños? Yo era la mamá y el apoyo de mi madre era como el de un padre para mis hijos. Mi esposo no estuvo para nosotros, y en ese momento no podía flaquear uno, ya deja de pensar si está mal o triste, los hijos son lo que importa y punto. Era muy cansado, que si el niño está con dolores, si falta algo del colegio, muchas cosas. Recuerdo que atropellaron a mi hijo, fue leve, pero el corazón se me salió; pese a todo, al día siguiente tenía que estar en el puesto para continuar trabajando.

¿Qué es lo que más recuerda de su madre? Ella me enseñó todo. Desde que estuve en su vientre vine al mercado San Camilo. A los 7 años me enseñó a preparar los jugos y hasta ahora sigue siendo este oficio mi medio de ingresos. Le debo todo a mi mamita que ya está en el cielo.

¿Recuerda de cuántas cosas se tuvo que privar por este doble oficio? Nosotros vendemos más los días festivos. Para mí durante muchos años no existió el Día de la Madre reunida con mis hijos; Fiestas Patrias, Aniversario de Arequipa, donde de repente quieres salir con la familia a comer algo, no se puede. Mucho menos vacaciones, pero la recompensa viene después cuando ves a tus hijos formados y con más oportunidades, esa es la real satisfacción.

En retrospectiva, ¿Qué le diría a esa joven de 22 años con hijos y un negocio que recién empieza? Que va a costar, pero vale la pena. Tú cuando trabajas sabes lo que cuesta, no es como que recibes algo y te da lo mismo gastarlo. A mí me ha costado sacar a mi familia adelante, yo sé que es que te duela el cuerpo, pero seguir trabajando para ellos. No es nada espectacular porque pienso que todas las madres tenemos esa fuerza para hacer realidad lo imposible.