Correo reveló que el hospital de Cotahuasi luce deteriorado, pese a que no entró en funcionamiento. La obra comenzó en diciembre de 2016 y debió culminar en agosto de 2018, pero debido a irregularidades en el expediente técnico, la gestión de la exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, decidió ampliar el plazo hasta noviembre de ese año, pero a la fecha no sucedió y su estructura se daña con el pasar de los días.

Ante ello, el gerente regional de Infraestructura, Marcos Calderón, explicó que se resolvió el contrato con el consorcio Salud Cotahuasi Neptuno Contratistas Generales, esto debido al incumplimiento de los plazos. Pues a la fecha el gasto financiero que hizo el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) alcanza los S/46.5 millones de soles, cuando la valorización del proyecto era de S/39.8 millones.

A esto se suma, que el nosocomio tiene un avance del 86%. “Se resolvió el contrato debido a la falta de culminación de la obra y la operatividad del proyecto”, dijo.

El funcionario detalló que el GRA no puede culminar los trabajos porque la Contraloría detectó perjuicio económico de S/124 mil, esto durante la gestión de Cáceres Llica, pues entregó la buena pro del saldo de obra del hospital a la empresa Quisvar C y C SRL.

Esta compañía presentó un expediente técnico de saldo de obra sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, puesto que los planos entregados no describen las partidas por ejecutar. Además, el documento se sustentaba en el trabajo de especialistas, cuyos nombres aparecen en el estudio, pero sin firmas, y al ser consultados, negaron su participación. Pese a ello, el GRA realizó el pago.

DOS ALTERNATIVAS PARA DESTRABAR EL HOSPITAL MAJES SIGUAS II

Calderón explicó que hay dos caminos para destrabar la obra, la primera consiste en que se resuelva el contrato y elaborar otro expediente de saldo de obra. Esto conllevaría la paralización de los trabajos por lo menos 5 años.

Según detalló, la solución es continuar con el contrato, pero los técnicos del GRA deben inspeccionar lo avanzado y con base en ello elaborar nuevos Términos de Referencia (TDR), tras esto elaborar un expediente técnico que detallará el saldo de obra. “Esto debe concluir en setiembre porque hay que esclarecer los detalles”, finalizó.

Hospital no se usa, pero su infraestructura luce deteriorada.