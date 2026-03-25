En el hospital Honorio Delgado Espinoza no se investiga ni se sanciona las faltas que pudieran cometer los servidores públicos. Así lo señala un reciente informe elaborado por la Contraloría que advierte la ausencia de un Secretario Técnico que se encargue de los procesos disciplinarios.

Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 002-2026-OCI/0663-SOO, el nosocomio regional no ha designado a un nuevo secretario técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), pese a que este cargo resulta fundamental para realizar las investigaciones dentro de la institución.

De acuerdo a la información recabada por el órgano de control, quien estaba a cargo presentó su renuncia irrevocable el 21 de enero. Su dimisión fue comunicada por la Oficina de Recursos Humanos al director del hospital, Carlos Medina, e incluso estuvo acompañada de una propuesta para la nueva designación.

Sin embargo, hasta la fecha de la evaluación realizada por la Contraloría no se había concretado el nombramiento del reemplazo. Este vacío administrativo no es menor. De acuerdo con el informe, el secretario técnico cumple funciones esenciales como precalificar las faltas, organizar la actividad probatoria, elaborar proyectos de resolución y garantizar que las denuncias sean atendidas dentro de los plazos establecidos. Sin esta figura, los expedientes quedan sin impulso y las investigaciones se estancan.

Esto ya esta ocurriendo pues la Contraloría identificó que varios procedimientos disciplinarios están sin avance, lo que pone en riesgo su continuidad. Además, los plazos legales para atender denuncias (que no deben exceder los 30 días hábiles) podrían incumplirse, generando un escenario propicio para la prescripción de los casos.

Esta omisión podría derivar en la impunidad de actos administrativos presuntamente irregulares lo que conllevaría a debilitar la capacidad sancionadora al interior del hospital.

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