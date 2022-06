Con ocho meses de gestación y después de traer decenas de medallas para el Perú, la campeona nacional de tiro con rifle de aire, la arequipeña Sara Vizcarra Gallegos, siente que el Instituto Peruano del Deporte (IDP) le dio la espalda cuando más lo necesita, al retirarle la subvención económica y seguro médico (PAD) que recibía como deportista profesional durante 10 años.

Lo curioso es que hace un mes ocupó el primer lugar en el ranking nacional damas de rifle de aire, luego de participar por tres meses en el certamen que organizó la Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana (FDNTP).

“Mi esposa participó en el ranking nacional de la FDNTP, a pesar de estar gestando con cinco, seis y siete meses. Termina en el primer lugar a nivel nacional. Una semana después, el IPD le retiró el PAD (Programa de Apoyo al Deportista), sin un procedimiento y de manera arbitraria”, señaló Diego Sánchez.

El PAD es un susidio económico que reciben los deportistas profesionales con el propósito que se dedique a tiempo completo al deporte. No solo es dinero, sino la atención médica. Ahora, Sara Vizcarra está sin seguro médico y dejaron de depositarle mil 400 soles.

No obstante, al pedir una explicación al IPD, la institución la envió a su federación deportiva, donde les informa que la causal del retiro del PAD es no tener resultados internacionales en seis meses.

“Es absurdo, porque el 2020 y 2021, por la pandemia, no se realizó un solo campeonato, en el 2022 hubo un par, pero el IPD no envió a ningún deportista. ¿Cómo le pueden decir que la van a retirar del PAD por no obtener medallas si no los envían? Sara es campeona Iberoamericana vigente”, afirmó.

Por lo pronto, Sara y su esposo, como asesor legal, interpusieron una demanda de amparo en el Juzgado Constitucional de Arequipa y también una medida cautelar para qué pueda adelantar el resultado del proceso, en casos de emergencia como este.

¿Valió la pena? Sara Vizcarra, de 28 años de edad, quedó desamparada a pocos meses del alumbramiento. Ante la falta de experiencia laboral, por dedicarse al deporte durante 10 años, se pregunta si valió la pena dejar su vida profesional de lado por amor al país y al deporte.

“Me dediqué a tiempo completo al deporte que dejé de lado mi vida profesional, no tengo experiencia laboral, lo hice por amor al país y al deporte. Me pongo a pensar si fue la decisión correcta”, apuntó.

Al menos 56 deportistas fueron separadas del PAD en los últimos meses, el IPD anunció que revisará cada caso para no cometer una injusticia hacia los deportistas de nivel alto.

La deportista arequipeña batió récords nacionales e internacionales desde que tenía 18 años de edad, brilló con luz propia porque tenía dedicación y ganas de seguir creciendo como deportista destacada.

En el 2012, Sara se convirtió tricampeona nacional y se hizo acreedora del PAD. Trajo al Perú tres medallas de oro en campeonatos Iberoamericanos y se convirtió dos veces subcampeón en los Juegos Bolivarianos y en el 2019 fue finalista en los Juegos Panamericanos que se realizó en la ciudad de Lima, obteniendo un récord nacional.

El escándalo movió los cientos del IPD al punto que un grupo de congresistas van a utilizar el caso de Sara para ejecutar algunos cambios en la estructura del deporte profesional.