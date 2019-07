Interpelarán a gerente regional de Energía y Minas por promover minería ilegal

Síguenos en Facebook

Los consejeros de la provincia de La Unión, Richard Cervantes y Miguel Guzmán, solicitarán la interpelación del gerente regional de Energía y Minas, Juan Muñiz Delgado, por promover la minería ilegal en su provincia.

Richard Cervantes informó en la última sesión de consejo que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) reportó una visita a los distritos de Sayla y Tauría, donde la actividad aumentó notablemente. “Ya no es pequeña sino a mediana escala, todo esto por la presencia del ingeniero Juan Muñiz, gerente de Energía y Minas del Gobierno Regional (GREM), quien fue a la zona con el firme propósito de formalizar a todos dentro de un área natural protegida”, puntualizó.

PROBLEMAS

Pero lo que más indignó al delegado provincial es que el funcionario habría señalado en el lugar a los mineros que si no los encontraba laborando, no los formalizaría. ”No sé si este gerente conoce que la provincia de La Unión, es un área natural protegida bajo la categoría de Reserva Paisajística en la cual no se puede dar una actividad de tal magnitud”, dijo.

Por su parte, el consejero Miguel Guzmán sostuvo que no comprende la actuación del gerente y también se pidió al presidente de la comisión de Energía y Minas, José Luis Hancco, que dialogue con el funcionario. Señaló que la GREM ha generado en Tauría y Saila conflictos serios por la actividad informal.

“Vamos a solicitar la interpelación del gerente porque no está comprendiendo nuestro pedido, que es el clamor del pueblo, no es una posición personal, nosotros trabajamos en función a los intereses de la provincia. La contaminación hace un daño irreversible a la salud”, enfatizó Guzmán.

Veto Bernal, presidente del Consejo Regional, precisó que se le informó al gerente que no se pueden tocar las áreas de reserva natural y menos intentar fortalecer a los informales. ”Prepararemos la documentación para aplicar como consejo regional la máxima sanción que le corresponde al funcionario”, sostuvo.

Peligro. Mineros afectan la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi. Se notó actividad ilegal en 17 sectores intangibles.