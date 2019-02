Islay prohibe acampar en tres playas de la provincia

Síguenos en Facebook

El alcalde de Islay, Edgar Rivera, informó que desde hoy entró en vigencia una ordenanza municipal que prohíbe a los visitantes acampar en tres playas urbanas de la provincia.

El concejo provincial impedirá que los veraneantes pernocten en las playas 1, 2 y Catarindo.

La justificación para la medida es que los campistas aprovechan la noche para libar e ingresar al mar bajo los efectos del alcohol arriesgando sus vidas.

"La municipalidad no les puede dar seguridad, menos si los propios visitantes no se preocupan por ello. Además que las instalaciones como servicios higiénicos o tachos no están previstos", señaló el burgomaestre.

Indicó que la medida será comunicada a los visitantes y es preventiva. Agregó que la municipalidad adecuará esos ambientes vetados para que el próximo año sean usados por el público en general