Jano Vera dona su arte para que niños toquen el violín

Sus padres le pusieron de nombre Jano, exactamente como uno de los dioses de la Mitología Romana, aquel de los dos rostros que miran hacia adelante y hacia atrás, a quien se atribuye la capacidad de abrir puertas, portales, transiciones y finales.

Y tal vez ellos intuyeron que Jano Vera abriría las puertas a decenas de niños provenientes de hogares con escasos recursos económicos, para que dieran rienda suelta a su habilidad en la lectura de música e interpretarla en las cuerdas y el arco del violín, a la escasa edad de siete años.

Vera dirige la Orquesta Infantil de música que opera en los ambientes de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa y lo hace sin cobrar remuneración porque, a su criterio, los niños necesitan una oportunidad y él está dispuesto a dárselas.

¿Cuándo empezó su carrera en la música? Estudié en profesores particulares, como Soledad Salvatierra; en Lima llevé clases maestras, más adelante tuve que viajar a Brasil en donde me capacité con otros maestros, y al regresar a Arequipa, seguí estudiando y me dieron la gran oportunidad de hacerlo con el Maestro Carlos Johnson, y otros que vinieron a visitar la ciudad. Toco violín y viola.

¿Por qué eligió a niños en esta tarea de enseñar? Porque no quiero que en ellos se repita mi historia, yo empecé a los 19 años, un poco tarde, por razones económicas y también de idiosincrasia, en mi familia nadie toca un instrumento, y nació en mi el interés de escuchar música clásica, me hice de algunos casettes, empecé a practicar, mi práctica era intensa porque de lo contrario no hubiera conseguido nada significativo en mi carrera.

¿Y empezó directo con el violín? Mucho antes empecé por la guitarra, aprendí a los doce años, y desde entonces tocaba en la parroquia de San Juan de la Cruz Calienes de Lambramani. Cuando cumplí 15 años, ya estaba listos para enseñar y así lo hice con los pequeños que asistían a la parroquia.

Los niños de esta orquesta provienen de hogares con bajos recursos ¿es costoso acceder a clases pagadas? Es costoso, sí aunque ahora ha bajado mucho el precio del instrumento porque cuando yo me inicié podía estar en 600 dólares cada violín, mientras ahora con la importación china, se consigue desde 200 soles, para aprender, es suficiente. Sin embargo, las clases todavía siguen siendo costosas, antes podías tener un curso de 350 soles mensuales, ahora cada clase está entre 50 y 80 soles, dependiendo del profesor.

¿Por qué donar su arte y su tiempo? Hay cierto sector de hogares que no tienen esas posibilidades, por ello hemos abierto este proyecto, la Biblioteca pone el local y yo mis conocimientos, en el rango de 7 a 13 años de edad. Lo hago como proyecto similar a Orquestando del Ministerio de Educación y Sinfonía por el Perú de Juan Diego Flórez, claro que ellos lo hacen de una manera más amplia con todos los instrumentos, y yo solamente con el violín porque soy el único que trabaja ad honorem aquí.

¿Cómo se hace la selección de los niños? Los selecciono bajo una prueba que me ayudó a elaborar un familiar cercano, César Ochoa Quispe, es una prueba psicotécnica, sobre habilidades, capacidades y características de los niños para tocar el violín, no se trata de una prueba de conocimientos sino de sus cualidades naturales que le ayuden a estar predispuesto a tocar y dentro de esas cualidades también se determina su vocación, si le gusta.

¿Se puede encontrar vocación en un niño de siete años? Sí, sin duda. Hacemos dos convocatorias al año, en enero y en agosto y tengo niños que se les nota que realmente que quieren tocar el violín. Hay papás que los ponen y no les gusta mucho y a otros no les gusta nada, claro que les ayuda, a disciplinarse.

¿Cuáles son los beneficios de tocar este instrumento a temprana edad? Les ayuda a desarrollar sus capacidades, a lograr ejecutar los dos lóbulos del cerebro, a tener una mayor facilidad de aprendizaje y captación de la información. La música en general, para ejecutar los instrumentos, se utiliza ambas manos y para usar ambas manos se desarrolla los dos lóbulos del cerebro y hay sincronización, esa sincronización hace que la irrigación cerebral y la conexión de las neuronas tengan una mejor sinapsis entre los dos lóbulos, lo cual hace que el niño de por sí tenga un cerebro mejor entrenado, es como una persona que va al gimnasio y otra que no.

¿Entonces contribuye a la inteligencia? Una persona es más inteligente no porque lo sea realmente sino porque desarrolla su inteligencia, se entrena, el violín ayuda a desarrollar . Memoriza con la facilidad de poder comprender rápidamente un bloque de información, de poder abstraer el contenido principal y memorizar solo eso, quedarse con la idea fundamental. Sigue la secuencia de la interpretación, la parte introductiva, el tema en sí y la fuga.

¿Cómo saber si un pequeños tiene habilidad para la música? Fácil, el niño siempre dice lo que le gusta, son francos en lo que les apetece, si juega a que es músico, es bastante obvio, la percusión es lo primero, unos palitos, unas tablas, un cartón, una lata, es una predisposición. Es muy notorio, los niños de ahora son más expresivos.

PERFIL. Violinista profesional. Aprendió a tocar guitarra a los 12 años, a los 19 decidió incursionar en el violín, enseña sin cobrar a niños de entre 7 y 13 años y junto a ellos ofrece recitales en forma frecuente en la biblioteca Mario Vargas Llosa.