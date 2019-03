Jefe del IPD-Arequipa responde y critica polémica grabación

Síguenos en Facebook

El presidente del Consejo Regional del Deporte - Arequipa dependencia local del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Bolliger deslindó cualquier responsabilidad por un vídeo en el que se le ve supervisar el vertido de un galón de combustible, sacado de un automóvil de la dependencia estatal, a su propio vehículo. “Se han malinterpretado las cosas”, manifiesta.

Según el funcionario se trata de un galón con gasolina de 95 octanos que fue comprado por personas ajenas al IPD. “Trabajadores de mi empresa”, dice refiriéndose a personal que labora con él en sus actividades privadas, y que le habrían alcanzado la galonera para su vehículo que se quedó desabastecido y que por cuestiones prácticas se habría guardado en el carro de la institución deportiva.

EXPLICACIÓN. Los hechos mostrados en el vídeo corresponden al 12 de octubre del año pasado. Cuenta Sergio Bolliger que aquel día llegó a su oficina en el estadio Carlos Alfredo Villanueva de Umacollo, pero olvidó colocarle gasolina a su automóvil de marca BMW placa V8E 135.

“Llamé a mi personal para que compre gasolina de 95 octanos y me lo lleve. Yo no puedo dañar mi vehículo con combustible de menor octanaje porque se malogra. No puedo hacer eso”, señaló, y al mismo tiempo muestra en un registro que la gasolina que se compra para los móviles del IPD es de 90 octanos.

En su declaración Bolliger indica que sus trabajadores dejaron el combustible con el personal de la institución para que se lo entreguen. Así, sin un lugar donde dejar el combustible un empleado optó por poner el galón en la cajuela del automóvil del IPD.

El representante de la institución deportiva indica que el vídeo fue grabado mientras él pedía ayuda a un chofer de la institución para abastecer su vehículo y se dejó la impresión que usaba un recurso público para su beneficio personal, cuando desde el principio ese combustible le fue llevado a él.

CRITICA. “Es una situación sospechosa que se difunda un vídeo así cuando estamos por elegir al nuevo representante del IPD en la ciudad porque yo postulo a la terna que el Gobierno Regional de Arequipa enviará a Lima para que se defina al nuevo presidente del IPD Arequipa”, menciona Sergio Bolliger.

Lamenta la propagación del vídeo porque dice que solo buscan desprestigiarlo. “Jamás podría hacer algo contra la Institución. Cuando llegue aquí había muchas cosas en mal estado pero con gestión hemos mejorado mucho. No hay mucho presupuesto y yo mismo he pagado mis viajes a Lima para las reuniones del IPD, es absurdo de lo que se me pretenda acusar de aprovecharme de esto”, manifestó el funcionario.





CIFRA

2017

Asume Bolliger el cargo de presidente interino del IPD en Arequipa

DATO

Bolliger

Deslinda con vídeo que lo muestra retirar gasolina de la cajuela de un auto de la institución