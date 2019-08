Joven venezolano participa en concurso artístico y se siente arequipeño

Síguenos en Facebook

Asdrubal Martinez Ragel tiene apenas 16 años y fue uno de los participantes del III de Repujado en Cuero que fue organizado por la municipalidad de Arequipa con motivo del 479° Aniversario de Fundación Española.

A diferencia de los otros participantes es de nacionalidad venezolana y llegó hace un año a la Ciudad Blanca buscando una estabilidad junto a su familia. “Mi profesor del colegio Manuel Muñoz Najar me animó a participar y aunque al inicio pensé en inscribirme en la categoría de cobre, pero me incliné por el cuero porque creo que es mas manejable. Fue la primera vez que hice estos trabajos ya que otras ocasiones solo he dibujado, pero ha sido una bonita experiencia porque los compañeros me ayudaron y enseñaron”, indicó.

Su estadía en esta ciudad le ha permitido relacionarse con los lugareños tanto en la institución educativa donde estudia como en otros lugares. Sus padres le han dicho que cuando se solucionen los problemas en Venezuela van a retornar a su país, pero Asdrubal ya se siente arequipeño y piensa quedarse a estudiar en una universidad marketing y administración de empresas y así crecer profesionalmente en Arequipa.

En el momento de pensar en hacer el trabajo que iba usar para el concurso tomo en cuenta una plaza de toros con el astado saliendo del corral y en la parte superior colocar una bandera donde se resaltaba el aniversario de la ciudad.

“Me siento arequipeño, pero conforme pasa el tiempo este sentimiento va creciendo y lo seré totalmente. En los siguientes meses me voy a preparar para regresar al próximo año a participar de este concurso y tener mejores resultados”, indicó.