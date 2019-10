Juan Carlos Barberena señala que todos tienen derecho a opinar

Síguenos en Facebook

El director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa (BRMVLL), Juan Carlos Barberena, señaló hoy que no dejará de opinar en contra de la mina Zafranal porque todos tienen derecho a opinar.

Sobre el pedido del asesor del Gobierno Regional de Arequipa, Edgar Alarcón, quien al conocer sus declaraciones le recomendó pedir licencia si quiere seguir opinando en contra de este proyecto minero, porque si bien no hay normativa que le prohiba, pero si un tema ético, dijo: "el señor Alarcón debería leer primero la Constitución Política del Perú y que lea el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional para hablar con propiedad".

Sobre el tema ético, Barberena señaló, "primero que el señor (Alarcón) revise su vida y su accionar en la función pública y después diga si es ético o no ético lo que él ha hecho, y después se ponga a opinar de los funcionarios del GRA".

Al ser consultado si es miembro del Frente de Defensa de Huancarqui (Castilla), señaló que si lo es y refirió que la lucha en contra de Zafranal en este distrito se dá desde hace 9 años y 4 meses.

"Tienen que respetar mis derechos de acuerdo a la Constitución Política del Perú, además si quiere que renuncié , yo no voy a renunciar que me boten, he ganado un concurso público y si quieren que me boten", refirió.