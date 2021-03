El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, juramentó hoy al mediodía a Michael Emiliano Arce Ale y María Fernanda Villanueva como nuevos ediles del Concejo Provincial de Arequipa.

El Jurado Nacional de Elecciones convocó a los ciudadanos como remplazo de los regidores Pedro Quispe y Willy Jano, respectivamente. Ambos fueron suspendidos temporalmente hasta que se resuelva su situación legal. Tienen una condena de 4 años de prisión por la aprobación irregular del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) en la gestión del exburgomaestre, Alfredo Zegarra. Presentaron un recurso de casación en 2019, sin embargo, la Corte Suprema aún no emite decisión.

Arce Ale tiene 37 años y pertenece al movimiento de Unidos Por El Gran Cambio . De acuerdo a su hoja de vida, tiene estudios de Contabilidad en la Universidad Católica de Santa María no concluidos. No tiene experiencia en cargos público ni sentencias. Por su parte, Villanueva de 22 años tiene estudios no concluidos de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica de Santa María, según su hoja de vida.