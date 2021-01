El expediente de la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II tiene nueve recomendaciones que se hicieron en la mesa de trabajo que se realiza en Lima con representantes de Proinversión, Ministerio de Economía y Finanzas así como Ministerio de Agricultura.

La subsanación de estos puntos se debió entregar el 7 de enero y con ello definir el documento final para iniciar el trámite, pero esto no se habría cumplido.

DESPIDO DE GERENTE

Si bien es cierto, el expediente aún no fue ingresado oficialmente a ninguna de las entidades antes mencionadas, un equipo del Gobierno Regional de Arequipa(GRA) lo esta socializando para afinar todos los detalles y así no se tengan trabas en las entidades encargadas de su evaluación.

Todo iba avanzando según el cronograma que elaboró la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), pero el 31 de diciembre retiraron del cargo al gerente del proyecto Majes II, Alfonso Cari y con ello todo ha quedado estancado porque su remplazo recién está empapándose del tema.

“Lamentablemente el tema político siempre va primar y la parte técnica no les interesa. Si no se logra levantar las observaciones se puede entregar el expediente con lo que tienen, pero pienso que Proinversión lo va observar y solo tendrán 3 días para responder. Eso es lo que se estaba tratando de anticipar con este trabajo previo”, explicó el ex gerente de Majes II, Alfonso Cari.

A la fecha ya se tiene el informe contable de la consultora Latin Pacific y el estudio Fernández esta armando el expediente, pero falta afinar los informes técnicos que es lo que se esta definiendo en la mesa de trabajo en Lima para evitar observaciones posteriores.