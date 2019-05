Lanzan campaña para evitar anemia en madres gestantes

Síguenos en Facebook

Estudios realizados por el Ministerio de Salud (Minsa) determinaron que en Arequipa el 10% madres gestantes sufren de anemia. Es decir, de los cerca de 4 mil casos atendidos en el 2019, al menos 400 sufren del síndrome.

Para evitar enfermedades futuras en los pequeños que están por nacer, el Minsa, en coordinación con profesionales de la Gerencia Regional de Salud, impulsa desde hace dos días la campaña “Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria”, que tiene como propósito brindar atención médica y asesoría a las madres gestantes de la región.

El doctor del Departamento de Gineco-Obstetricia del hospital Honorio Delgado Espinoza, Jhon Turpo Prieto, señaló que los problemas surgen cuando la madre no sigue un adecuado control prenatal por no tener una buena alimentación, no vacunarse contra el tétanos, ser madres jóvenes o haber tenido varios hijos antes de embarazarse.

MAYOR RIESGO. De este 10%, el profesional explica que existe un alto porcentaje de madres gestantes que viven en las periferias de la ciudad y provincias, quienes por desinterés o falta de acceso a atención médica no tiene un adecuado proceso de embarazo.

CAMPAÑA. La actividad que fue presentada ayer por el gerente regional de Salud, Leonardo Chirinos Ramos, y la coordinadora regional de Salud Materna, Aydee Vargas López, se realizará en los más de 250 establecimientos de salud, hospitales, centros y postas que existen en la región.

En ella, los profesionales darán charlas sobre cómo las madres gestantes deben cuidarse durante el embarazo, alimentación y más.

ESTADÍSTICAS. Según las cifras, en Arequipa se han reportado 229 casos de madres adolescentes en lo que va del año. Además de 21 abortos en centros de salud, también de menores de edad por diversos factores, principalmente por complicaciones en la salud de las menores.