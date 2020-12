Las playas de Mollendo estarán abiertas durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero la Municipalidad de Islay deberá cumplir con los protocolos sanitarios para evitar la aglomeración de las personas, así como impedir que se conviertan en focos de infección.

El presidente del Comando Regional COVID-19 de Arequipa, Percy miranda, trató de convencer al alcade Edgar Rivera a asumir la misma medida que sus colegas de Caravelí y Camaná, quienes prohibieron el ingreso de bañistas al litoral durante las fiestas de fin de año, pero el burgomaestre de Islay, argumentó que la economía de sus pobladores depende de esta campaña de fiestas de fin de año.

En la reunión que mantuvieron hoy con la participación del director de la Red de Salud Islay, Néstor Montesinos; el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera Cervera; el alcalde de Punta de Bombón, Raúl Rodríguez, acordaron permitir el ingreso de veraneantes, pero de manera restringida.

No habrá salvavidas en playas

De no cumplirse las restricciones, procederán con el impedimento de ingreso de las personas. Sin embargo, el jefe de la IX Macro Región Policial Sur, general PNP Víctor Zanabria, informó hoy que los efectivos de la Unidad de Salvataje no resguardarán las playas de la región Arequipa, por lo tanto, las personas no deberían viajar y menos ingresar al mar.

