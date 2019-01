Leudo: “Donde me ponga el profesor daré lo mejor”

Síguenos en Facebook

El colombiano Dahwling Leudo es una de las sorpresas en el FBC Melgar en cuanto a las contrataciones para la presente temporada, marcando en definitiva su esperada vuelta a la institución arequipeña luego de una temporada de actuar sin éxito en el certamen oficial de fútbol de su país.

El jugador polifuncional brindó ayer sus primera declaraciones desde que volvió y destacó su regreso. “Tuve un año importante aquí, además debo agradecer al presidente Jader y creo que el profesor Juan (Reynoso) tuvo que ver para que vuelva”, dijo.

Sobre su posición de juego dejó en claro que él se puede adaptar a cualquier posición.

“Yo soy un jugador que puede jugar en cualquier posición. Si me dicen que juegue de lateral me pongo el chip de lateral, si me dicen al mediocampo, lo dejo todo ahí, incluso pude tapar penales. Donde me ponga el profesor voy a dar lo mejor”, sostuvo el deportista.

Si bien ahora está algo sentido, espera llegar bien para el partido de presentación.