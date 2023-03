El congresista arequipeño Edwin Martínez, no solo es criticado por su temperamento, sino también por sus proyectos de ley de tipo declarativo que, según los analistas políticos, se convierten en letra muerta. Pero en asuntos de control político al gobierno de turno, decidió blindarlos y evitar que el premier Alberto Otárola responda sobre las muertes ocasionadas por la represión policial desde que comenzaron las protestas.

Letra muerta

De acuerdo al portal de transparencia del Congreso, Edwin Martínez registra 12 proyectos de ley con su autoría que fueron publicados en el Diario Oficial El Peruano, pero de estas, la mitad son declarativas, otras dos modifican algunas leyes sin trascendencia, mientras que el resto ya existen, como el apoyo a ollas comunes y la expulsión de ciudadanos extranjeros que sean sentenciados.

En la última sesión ordinaria del pleno, Martínez ha votado en contra de interpelar al premier Alberto Otárola, esto para que responda sobre la represión policial que provocó la muerte de al menos 40 personas. También votó en contra de censurar a la mesa directiva del Congreso presidida por José Williams, esto porque el 15 de diciembre Williams incitó al uso de la fuerza contra los manifestantes.

Respuesta

El parlamentario dijo a Correo que sus iniciativas son fundamentales, porque se pueden realizar obras públicas. Asegura que por su propuesta se ha destrabado el proyecto del Puerto Corio o se han formalizado a las ollas comunes, cuando esto último ha sido una iniciativa del Ejecutivo.

Sin embargo, lo dicho por el legislador no es del todo cierto porque un informe temático Nº 52/ 2021-2022, publicado por el Congreso, señala que las normas declarativas no generan impacto económico, además su incumplimiento no tiene efectos jurídicos.

Cuestiona

El analista político, José Luis Ramos Salinas, señala que más allá de producir leyes declarativas, debe enfocarse en el control político del Gobierno de turno.

Bajo esa misma línea, Carlos Timaná, dijo que las leyes declarativas solo ayudan a que los congresistas vendan a la población la idea de que trabajan por el pueblo. “Ese tipo de leyes es para quedar bien con cierto grupo de personas, pero a la larga no influye en nada”, explica.

Finalmente, ambos especialistas coinciden en que una verdadera muestra de querer mejorar el sistema político es que el Congreso se ponga de acuerdo en un adelanto de elecciones e impulse reformas electorales.

