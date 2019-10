Los rojinegros quieren bajarse a Alianza Lima

En Arequipa, todos los hinchas aseguran que se puede perder ante cualquier equipo, menos ante Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal (equipos de Lima).

Estar ante los blanquiazules siempre tendrá un sabor especial para los jugadores de FBC Melgar y también para los hinchas, quienes protagonizan un partido desde las tribunas del coloso agustino.

El plantel rojinegro entrenó ayer en el Estadio Melgar del barrio de IV Centenario y el comando técnico ya tiene más o menos definido el equipo que mandará al campo de juego mañana desde las 15:30 horas al Monumental de la UNSA por la fecha 13 del torneo Clausura.

ENTRENAMIENTO. Los futbolistas rojinegros siempre se motivan al ver que el equipo jugará ante uno de los denominados grandes del Fútbol Peruano. Además, el marco de espectadores en el estadio incrementa y se ve un bonito espectáculo.

El mediocampista arequipeño, Joel Sánchez, es uno de los más motivados, porque algunas temporadas atrás perteneció a la escuadra blanquiazul y no salió del todo bien de esa institución.

"Ante Alianza Lima será un partido bonito, porque es uno de los grandes. Vamos a intentar ganarlo y jugar bien y que puedan ellos sentir la presión de jugar en Arequipa. Sé que podemos presionarlos arriba y controlar el partido", dijo el volante mistiano.

PLANTEAMIENTO. La práctica de ayer en el estadio de IV Centenario fue en privado, es decir sin acceso a la prensa y por lo que se pudo conocer, el comando técnico liderado por el argentino diego Osella trabajaron la parte táctica para el partido que afrontarán mañana ante los Grones. La idea que tienen para el compromiso del domingo es no cambiar mucho al grupo que enfrentó la última fecha a Sport Huancayo.

"Al equipo se le vio bien, no hay muchas dudas y sí vimos que jugamos bien, no se debe tocar mucho el once. Tenemos que trabajar bien para ser protagonistas en este partido", dijo el estratega luego de la práctica.

Las dos bajas que tenía el FBC Melgar ya está recuperados. El uruguayo Nicolás Freitas ya hizo fútbol esta semana y podría tener algunos minutos, mientras que Mifflin ya empezó a trabajar con balón.

Sobre los trabajos de esta semana, aseguró que ya todo lo que pasó ante Huancayo es parte del pasado y que solo trabajaron pensando en Alianza Lima.

"Esta semana nosotros hemos planificado todo pensando en lo que pueda hacer Alianza y también nosotros. Este partido tiene el tinte de que nosotros podemos asegurar la Copa Sudamericana. Nosotros no vamos a salir a especular, si no a buscar los tres puntos", sostuvo.

Hoy en la última práctica, el DT Osella definirá el once para enfrentar a Alianza y el desafío es que los hinchas llenen el estadio.