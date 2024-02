María Gutiérrez Aguilar es una adulta mayor de 67 años de edad y fue una de las 19 familias afectadas por la inundación de agua potable en la asociación de vivienda Villa Perú, en el distrito arequipeño de Cerro Colorado, a consecuencia de la rotura de la tubería por falla en la válvula de conducción, ocurrida esta madrugada, antes de las 5:30 horas.

La madre quechuahablante solicitó el apoyo de la empresa Sedapar y la población, debido a que su precaria vivienda a base de madera fue inundada y sus pertenencias, entre ellas, su fogón y leña se mojaron.

El fogón de María Gutiérrez se mojó y no puede preparar sus alimentos

Gutiérrez Aguilar solo vive y alimenta a su hijo con síndrome de down, con el poco dinero que obtiene del reciclaje de las botellas de plástico y latas de leches.

“Estaba durmiendo, luego reventó algo. ¿Qué es eso, creo que es granizada? Me pregunté. Luego cuando vi por la ventana había agua y me bañó toda. Así me encuentro, con la casa mojada, con qué y cómo voy a vivir. Solo vivo del recojo de la botella y la lata de leche. Me cocino con leña y mi fogón está mojado, nadie me da plata, no tengo plata para comprar gas. Vivo con mi hijo, él parte mis leñas, pero ahora todo está mojado. Ayúdenme por favor, no tengo familiares, solo vivo con mi hijo”, dijo entre lágrimas.

El cuarto donde María Gutiérrez Aguilar descansa con su hijo quedó totalmente mojado

El piso de tierra provocó que el agua sea absorbida, por lo que tuvo que extraer poca agua con el apoyo de las vecinas.

