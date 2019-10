Mafia en Sedapar amenaza a dirigente del sindicato

Síguenos en Facebook

Alarmante. El secretario general del sindicato de Sedapar, Elmer Arenas, denunció que fue víctima de amenazas por defender la gestión del presidente del directorio, Armando Llaza y principalmente del representante del Gobierno Regional, Roberto Rosado.

En comunicación con Diario Correo, el dirigente indicó que no solo él es víctima de las amenazas, sino también algunos funcionarios que quieren evitar alguna intromisión política dentro de la empresa de saneamiento.

"Esto no es de ahora, cuando nos opusimos a la gestión de Hugo Aguilar hasta me golpearon, y ahora me amenazan vía telefónica".

El dirigente indicó que esto ocurrió hace un mes al recibir dos llamadas de teléfonos públicos.

Los mensajes eran explícitos: "No te metas" y " No sabes lo que te puede pasar", era lo que se escuchaban en los teléfonos.

Arenas afirma que se intenta retirar al señor Rosado y al presidente del directorio de manera irregular, pues ambos tienen el respaldo de los trabajadores.

"Las cosas están yendo bien, y eso ocurre porque no hay una intromisión política", agregó.

A pesar de que no realizaron la denuncia policial, sí informaron de lo ocurrido al miembro de la comisión permanente del Congreso, Justiniano Apaza.

El parlamentario denunció la existencia de una mafia dentro de la empresa de saneamiento.

Además cuestionó la posición de los consejeros del oficialismo y oposición del Consejo Regional que quieren retirar la confianza a Rosado.

"Lo cierto es que el consejo regional no tiene argumentos para retirar a Rosado del directorio y también para quitar al presidente, se intenta imponer fines políticos dentro de la empresa", mencionó Apaza.

Con respecto a las amenazas contra el secretario del sindicato, pidió al Ministerio Público realizar la investigación de oficio para evitar cualquier tragedia.

Elmer Arenas anunció que realizará una conferencia de prensa para dar a conocer las amenazas de las que fue víctima.