Mientras el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) celebra haber conseguido la ley para contar con la garantía soberana de 104 millones de dólares para Majes Siguas II, varios especialistas y empresarios se muestran preocupados por el conformismo del gobernador Elmer Cáceres, al no acelerar a su equipo técnico y reactivar a la brevedad el proyecto.

“Es un triunfo pírrico e innecesario. Lo que se quiere es aprobar o desaprobar la adenda 13 y esto pasa por la opinión del supervisor especializado, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Proinversión, Contraloría, Consejo regional y luego firma del gobernador ” dijo claramente el exvice ministro de Agricultura, Hubert Valdivia.

Los empresarios de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) no están al margen del tema y en su preocupación de asegurar su reactivación y evitar futuras paralizaciones han solicitado al Presidente Martín Vizcarra, la formación de un Comité de Monitoreo del Contrato que estaría conformado por representantes del MEF, Ministerio de Agricultura y Proinversión, además de representantes de colegios profesionales de ingenieros, economistas y abogados, CCIA, Federación Departamental de Trabajadores y un representante de las universidades; a ello se sumara la secretaria técnica integrada por personal designado por el GRA.

Pedido de caducidad de contrato de Majes Siguas II y otros documentos

Por otro lado, están las cartas que ha enviado la Concesionaria Angostura Siguas S.A. Cobra donde son claros y reiterativos en su pedido que se active el mecanismo de resolución (CADUCIDAD) contemplado en la Cláusula 15.1 (III.1) del TUO del Contrato de Concesión.

La primera misiva es del 29 de setiembre (Carta 249), donde piden: Entrega del Control del Proyecto, suscribir el contrato de Garantía Soberana, entregar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y suscripción de la Adenda.

El segundo documento (carta 252) es del 16 de octubre vuelven a recordarles que no han atendido los requerimientos y finalizan indicando que al haberse reanudado la vigencia del Contrato deberían realizar los pagos correspondientes al quinto desembolso del Cofinanciamiento y al desembolso de las Obras del Periodo Constructivo Principal.

Finalmente, en la carta 253 del 27 de octubre, responden el oficio N° 1011-2020-GRA-PEMS-GE-GDPMSIIE en el que los convocan a reuniones, pero remarcan que no indican día y hora. Pero, resaltan que continúan esperando la propuesta de solución a las obligaciones incumplidas, que han generado el inicio del proceso de caducidad del Contrato de Concesión.

Contrariamente a estar preocupados, en el GRA son optimistas y según el apoderado legal, Augusto Palaco, están a punto de culminar de consensuar el texto de la Adenda 13 con la concesionaria para derivarlo a Proinversión para su revisión y asegura que darán la información necesaria a los consejeros.

“Ahora hay más tiempo y lo vamos a explicar y socializar las veces que sean necesarias, confiamos en el voto del Consejo regional porque la mayoría apoyo la propuesta de la ley (...) Entonces no debe haber ningún consejero que no quiera que se reactive el proyecto Majes II, lo que hay es diferencia de matices”, dijo.

Los pasos pendientes para Majes Siguas II

La reactivación no será tan sencilla como quiere mostrar el GRA porque la firma de la adenda 13 es solo uno de los puntos que debe atenderse y se está dejando de lado otros temas de vital importancia.

El ingeniero y exgerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Isaac Martínez Gonzáles, conocedor del tema ha explicado en varias oportunidades que se debe gestionar al Gobierno central el presupuesto para afrontar los gastos de la puesta a punto que supera los mil millones de soles, también falta terminar la compra de los terrenos de Pusa Pusa donde estará la represa de Angostura, falta culminar el PAMA, está pendiente la situación de restos arqueológicos en las Pampas de Siguas, entre otros.

“El gobernador debió reunirse con el presidente Martín Vizcarra al inicio de su gestión y definir todo lo que se iba necesitar para reactivar Majes Siguas II. Otro tema es el referido a los cambios quieren hacer en los terrenos sobre variar el tamaño de parcelas y eso no es posible porque va significar una nueva modificación con el concesionario, será más tiempo y dinero”, explicó.

En medio de este escenario están los consejeros que no tienen clara su posición sobre la adenda 13 y quieren revisar bien antes de tomar una decisión, pero deben tener en cuenta que no podrán variarlo porque cuando llegue a sus manos ya estará consensuado.

Pero, si en el peor de los escenarios el CRA no autoriza la firma al gobernador, ¿Que podría pasar?. “Se paraliza sencillamente, ya sería una responsabilidad de los consejeros. Es un tema que ya escaparía de nuestra responsabilidad. Ese sería un extremo” respondió el gerente de Autodema, Napoleon Ocsa.

Opiniones

Jesus Díaz, Presidente de Sada. “Todavía no hay absolutamente nada, no sabemos que dice la empresa Cobra. Los plazos ya expiraron y la concesionaria no ha dicho si va continuar con el proyecto”

Jaime Lucioni, Presidente de Moinca. “Esta en las manos del gobernador firmar la adenda 13, debe hablar con sus consejeros para que apoyen el proyecto que es importante para el sur del Perú”

Jessica Rodríguez, Presidenta de la CCIA. “Nos preocupa que todavía no está asegurada la continuación del proyecto, esperemos que siga su rumbo y se haga lo posible para que salga”.

Lo que está pendiente

Falta solucionar lo referente a la presencia de restos arqueológicos en las pampas de Siguas.

No se ha entregado el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que es necesario para que se ejecute el proyecto.

Según personal de Autodema aún está pendiente la adquisición de 8 predios de Pusa Pusa donde se almacenará el agua de la represa de Angostura.

Puesta a punto de la infraestructura hidráulica que son 15 kilómetros desde Condoroma a Querque. Se estima una inversión que supera los mil millones de soles.