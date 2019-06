Majes Siguas II paralizado 2 meses más por la adenda 13

Síguenos en Facebook

Dos meses más estará paralizado el proyecto Majes Siguas II. Ayer el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica señaló que aún las cosas no están claras respecto a la negociación entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y la concesionaria Cobra sobre la adenda N°13, para su posterior firma.

“Estamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Agricultura, Proinversión y con la Contraloría. Faltan documentos, falta sanear terrenos (de Pusa Pusa), de tal forma que el cambio tecnológico que se haga en el futuro tiene que ser de forma adecuada, técnica y legal y no ocurran problemas en el futuro. Consideramos que el Gobierno Regional tiene que ser responsable y no perjudicar la economía de la Región Arequipa”, dijo.

MESA

Precisó que la mesa técnica donde se evalúa la adenda N°13 está el MEF, Proinversión la Contraloría y el Minagri, dichos entes son los que al final darán las conclusiones y luego el GRA podrá dar visto bueno y se pasará a la construcción de Majes II.

Aclaró que durante estos 4 meses de paralización del proyecto durante su gestión no se pagarán gastos generales a la concesionaria Cobra,por lo tanto, no se paga ni un sol, aseguró, tras señalar que si no se da este nuevo plazo por mutuo acuerdo la empresa si seguiría cobrando.

Es necesario recordar que el pasado 27 de marzo el gobernador regional, Elmer Cáceres, convocó a los consejeros y congresistas en el Centro de Convenciones de Cerro Juli, donde Autodema y la consesionaria Cobra expusieron sus opiniones técnicas respecto al cambio tecnológico que contempla la firma de la adenda N°13, y se suscribió un acuerdo mutuo para seguir revisándola durante dos meses más, fecha que venció el pasado 31 de mayo sin resultados.

TRES MESES

La consejera de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, respecto al tema señaló que este análisis y revisión de la adenda no demoraría dos meses sino tres meses porque tras acceder a los avances le informaron que lo único que se tiene al 100% es el balance hídrico, el resto como es el cambio tecnológico así como el tema financiero respecto a los costos indirectos y la inversión adicional aún no se tiene definido.Tampoco la versión final consensuada de la adenda porque aún no se define el monto, pues en un inicio se habló de $110 millones por el cambio tecnológico luego de $104 millones y ahora Autodema cursó a la concesionaria que el monto debe ser $102 millones, pero no hay consenso.

Asimismo, el asesor financiero Latin Pacific tiene que emitir tres informes, pero solo realizó uno.

El asesor legal tambien tiene que pronunciarse al respecto.Finalmente se debe tener un informe técnico, legal y financiero por parte de los asesores.

Según Kimmerlee Gutiérrez esto tomará por lo menos tres meses, pues de acuerdo al cronograma de Autodema una vez culminado todos los informes se debe contar con la opinión técnica de la empresa supervisora que verá el Texto Único Ordenado del contrato. Luego viene la opinión de Proinversión que demorará 15 días, allí se verá la propuesta de la concesionaria, informe técnico legal y financiero, informe del sustento del reinicio de obras y la opinión técnica del supervisor.

Posteriormente se esperará la opinión del MEF que demanda 15 días ellos, revisarán la información remitida a Proinversión y el informe no vinculante que emita dicha institución. Luego se tiene la opinión de Contraloría que demorará 15 días, ellos, revisan la información remitida al MEF y el informe vinculante de dicho ministerio.

Posteriormente se tendrá la aprobación del Consejo Regional de Arequipa (CRA) en un plazo de 7 días, aquí se adjuntará toda la documentación remitida a la Contraloría y el informe no vinculante de dicho órgano de control. Finalmente, después recién se dará la firma de la adenda. Por lo tanto, la consejera aseguró que esto demorará por lo menos tres meses y no dos como anunció ayer el gobernador. Es necesario mencionar que los consejeros buscarán conocer en Autodema como va dicha negociación.

