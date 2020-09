El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, prácticamente responsabilizó a la gestión del Gobierno de Martín Vizcarra por la situación en que se encuentra el proyecto Majes Siguas II, por la falta del respaldo económico de 104 millones de dólares.

Cáceres Llica, responsabilizó al presidente de la República Martín Vizcarra por la ausencia de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, del ministro de Agricultura Jorge Montenegro y un representante de Proinversión en la comisión de Presupuesto del Congreso de la República, para apoyar en la iniciativa legislativa de garantía soberana que busca el aval económico.

“Señor presidente le pido la seriedad del caso, ya usted sacó una ley cuando no había congreso y declaró ley de interés nacional la construcción de la represa Siguas y Angostura, usted tuvo la oportunidad de incluir los 104 millones de dólares en este decreto y no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Solo nos faltan esos 104 millones para reactivar el proyecto Majes Siguas II”, dijo esta mañana durante la inspección de construcción de un colegio.

“Le avisamos en su momento, le dijimos que era importante y usted dijo que el Gobierno iba a dar los 104 millones de dólares y gracias a ese problema, la empresa Cobra ya presentó la caducidad del contrato que nos va a traer problemas al pueblo de Arequipa”, responsabilizó.

En una intención de afrenta, Cáceres Llica pidió una reunión con el presidente Vizcarra para dialogar sobre el proyecto Majes Siguas II.

El gerente de Presupuesto del Gobierno Regional de Arequipa, Javier Rospigliosi, señaló que responderá a la concesionaria para buscar un trato directo y en el peor de los casos, se llegaría a un arbitraje que tardaría aproximadamente 5 años, lo que implica más retraso del proyecto que busca la ampliación agrícola de Arequipa.

Majes Siguas II se encuentra paralizado desde la gestión de Yamila Osorio, por el entrampamiento de la adenda 13 del contrato, que implica cambiar el modelo técnico para trasladar el agua en un sistema entubado, lo cual genera un incremento del presupuesto.