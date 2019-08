​Manrique: “7 de cada 10 niños en Islay no entienden lo que leen”

Síguenos en Facebook

El jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, Ángel María Manrique, manifestó su preocupación por el reinicio de clases, pues advirtió que un pedido de suspensión no es viable, ya que los menores podrían perder el año.A esto se suma que el nivel de enseñanza no será el mismo, pues la Defensoría del Pueblo tiene la estadística de que 7 de cada 10 niños de Islay no entienden lo que leen, lo cual demuestra que las labores escolares no se deben suspender.“Es el derecho a la educación, la gente tiene derecho a protestar, pero no le pueden hacer daño a los niños. No podemos dejar que se perjudiquen”, dijo.Hay que añadir que los menores irán a clases los sábados y estarán bajo un nivel de estrés, pero esto empeoraría si olvidan su rutina estudiantil.

RECUPERACIÓN. El miércoles visitó los colegios en Matarani y Mollendo. Hubo 55% de asistencia escolar, y en los próximos días deberá normalizarse en su totalidad.El problema es ahora en los distritos que comprende el valle de Tambo, como Deán Valdivia, Cocachacra, entre otros, aún no se han reiniciado las clases.La próxima semana la Gerencia Regional de Educación evaluará la situación y pedirá a los dirigentes que ayuden a que sus hijos no pierdan un año de estudios.“El daño será irreparable, por más que exista un proceso de recuperación no ayudará en el aprendizaje”, agregó.También pidió, tanto a congresistas, alcaldes y autoridades, sostener el diálogo para terminar con el paro indefinido que aún se vive en la provincia de Islay.