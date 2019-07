Mario Ramírez, relevo de Bolivarianos 1997 y de los Panamericanos 2019

Síguenos en Facebook

Mario Ramírez Paredes, subcampeón mundial de karate del 2000 en la ciudad de los Ángeles, Estados Unidos, fue el pasado domingo 7 de julio el relevo estelar del traslado en Arequipa de la antorcha portadora del fuego que simboliza la amistad, confraternidad, el fair play y la competencia leal de 8 mil deportistas de 41 país de América, en 39 disciplinas de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, a desarrollarse en Lima del 26 de julio al 11 de agosto.

Desde su recorrido de la esquina entre las calles Álvarez Thomas y Palacio Viejo, de la ciudad de Arequipa, Ramírez fue ovacionado al ingresar a las Plaza de Armas y subir al estrado que estuvo ubicado en el sector izquierdo del frontis de la Basílica Catedral de Arerquipa, donde lo esperaban las autoridades de Arequipa y la comisión central organizadora de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Recibió el reconocimiento a su paso de niños, jóvenes y adultos, en mérito a sus logros nacionales e internacionales, y como promotor y pionero del karate en el país y en Arequipa en la décadas de los setenta y ochenta.

Correo ubicó al carismático sensei Mario Ramírez en su dojo del barrio IV Centenario, Cercado, y nos contó en mérito a qué fue designado relevo de tan importante y trascendental evento deportivo.

¿Arequipeño? Con mucho orgullo. Nací en el barrio del Cercado y ahí estudié también mi primaria y secundaria.

Toda su vida ha practicado karate, ¿cuántas satisfacciones le ha dado en su carrera deportiva y personal? Es algo anecdótico. Mi deporte antes de los 25 años de edad fue el fútbol, era mi pasión y me hice un lugar estelar en el ámbito futbolístico. Destacaba como wing izquierdo (puntero), era muy efectivo, y jugué por varios equipos estelares en las ligas del Cercado, Miraflores y otras. Estoy seguro que si el karate no me hubiera ganado, hubiera jugado en el fútbol rentado. Yo era muy picón y no me gustaba perder, y por eso siempre he sido y seré un triunfador.

¿Cómo le cambió la vida el karate? Qué gratos recuerdos. El karate transformó mi vida y me convirtió en otra persona y en un ganador total, es decir, en el deporte, como profesional, padre de familia, en lo personal... en muchas cosas.

¿Cómo empezó en este arte marcial? Fue por un amigo de la infancia, Quico Zegarra, con quien nos encontramos un sábado en la avenida Goyeneche, cuando me encontraba atendiendo otro asunto. Me preguntó qué hacía y luego me propuso inscribirme en un curso de karate de tres meses con el sensei Tony Jarvis, me prestó para la inscripción y desde entonces practico. Fui protagonista del curso, donde participaron 400 personas.

¿Empezó de cero? Sí, a los 24 años, y tenía la técnica, actitud, contundencia y fuerza, gracias al fútbol. No empecé con el Grado de Noveno Kyu, sino Octavo, y cuando me gradué de Cinturón Negro, también por mi alto nivel en el kata y kumite, di examen directo para negro. Ahora tengo 48 años en el mundo del karate, muchos triunfos, título a todo nivel, una familia muy feliz junto a mi esposa, Mercedes Calderón. Me he capacitado a nivel nacional e internacional y mi carrera deportiva la hice casi en Los Ángeles.

¿Estudió una profesión? Quise ser militar y postulé a la Escuela de Chorrillos, pero no ingresé y regresé a Arequipa y estudié en la Universidad Católica de Santa María la profesión de físico matemático, trabajando en varios colegios e institutos

¿A qué edad logró el subcampeonato mundial? Vistiendo la casquilla peruana a los 50 años de edad en kata, en Ángeles, EE.UU.

¿Qué significa para usted haber participado en el traslado de la antorcha de los Panamericanos? Significa todo. Yo en 1997 también llevé la antorcha de los Bolivarianos en Arequipa.

PERFIL

Mario Ramírez Paredes

Cinturón negro-IV Dan

Nació en el Cercado de Arequipa.

Estudió primaria y secundaria en Colegios Expertimental N° 5, Benigno Ballón Farfán y San Francisco.

Logros en su carrera deportiva

* Campeón Internacional por equipos con Perú en kata y kumite en Lima

* Bicampeón de Juegos Bolivarianos y Panamericanos

* Bicampeón Sudamericano

* Subcampeón mundial de kata y otros títulos