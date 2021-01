El candidato al Congreso por Lima, Martín Vizcarra, opacó en Arequipa al candidato a la presidencia del Perú, Daniel Salaverry, por el partido Somos Perú. Al menos eso se observó en estos dos días que ambos permanecieron en la ciudad.

En las calles las personas saludaban al expresidente Martín Vizcarra, pese a que a lado se encontraba Salaverry, tratando de sonreír y ganarse la mirada y el saludo de los ciudadanos.

Parecía que Vizcarra era el postulante a la Presidencia y no Salaverry, lo que se evidenció en el subconsciente de Salaverry y los candidatos por Arequipa.

“El presidente Vizcarra lidera (las giras) porque creo que es un lujo que un expresidente integre la plancha congresal. Martín Vizcarra puede caminar libremente por las calles y recibe el apoyo multitudinario”, dijo Salaverry, en la conferencia que ofrecieron ayer en el distrito de Alto Selva Alegre.

Mientras que Vizcarra, no dudó en mostrar sus intereses y señaló que la ley no le permitió postular al ejecutivo, debido a que fue parte del anterior Gobierno, por lo que postula al Congreso, donde no hay impedimento legal.

Además, argumentó que acompaña a Salaverry a las giras regionales porque buscan propuestas unificadas por región. “Queremos una agenda partidaria”, dijo.

¿Postulantes de Arequipa confundidos?

Los candidatos al parlamento por esta agrupación como Giovana Bedoya, Mirko Avendaño, primero saludaron a Vizcarra y se dirigieron como presidente, pero para encubrir el error, inmediatamente se dirigieron a Salaverry como el futuro presidente.

Fue Vizcarra y no Salaverry quien dio a conocer las propuestas de la organización política entre ellas obtener la constitución del Bicentenario, a través de una asamblea constituyente, eliminar la inmunidad parlamentaria, entre otras.

En el baner colocado en la sala de la conferencia de prensa, solo estuvo la imagen de Vizcarra con Salaverry, más no de los candidatos a la vicepresidencia, o de los postulantes por Arequipa.