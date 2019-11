"Me quedo ciego", el drama de un asegurado que sufre por la falta de atención oportuna en Essalud

Síguenos en Facebook

Me quedo ciego. Así de contundente es el testimonio del periodista local Waltter Porras, uno de los millones de usuarios que padece, además de su enfermedad, la lentitud y deficiencia de un sistema de seguridad social largamente criticado.

Paciente de EsSalud en Arequipa, intentó acelerar su asistencia en el sector debido a la gravedad de su padecimiento, pero le fue imposible. La diabetes le afectó la vista con tal rapidez que, en dos años, está a punto de quedarse ciego.

Hace unos días, Porras escribió una carta pública en la que cuenta su sufrimiento y que ayer, en la víspera de su intervención se difundió. Aquí el testimonio:

"Me quedo ciego.

Sí, me quedo ciego ante la pasividad e indiferencia de Essalud. Hace 2 años presenté un problema con el ojo derecho. Después de los controles respectivos se me dijo que debían operarme, cumplí con hacer el riesgo quirúrgico que, como ustedes saben demoran medio año o más.

Cuando fui a que me dieran el pase a MOPRI, el Dr. Carpio me dijo que no requería operación y me envió a que me apliquen láser. Cuando fui a la sesion, el médico me dijo que lo mio era para operación, que tenía derrame en el ojo derecho y que el láser no iba a ayudar mucho.

Tuve que sacar otra cita para oftalmología (que demora 2 ó 3 meses). Cuando me vio el oftalmólogo me pidió que nuevamente haga mis análisis, lo que demoró otro largo tiempo.

Después de mucho bregar logré que programen mi operación para el 27 de agosto de este año. Cuando me presenté para que me confirmen la cirugía, me dijeron que no podían hacerla porque no había insumos y me programaron para el 24 de setiembre.

Cuando me presenté en setiembre para la confirmación de esta segunda oportunidad de operarme, me dijeron que no podían hacerlo porque se malogró el microscopio y que no podían darme fecha de operación. Desde entonces he estado en forma permanente tratando de averiguar cuándo me intervendrán y hasta la fecha no me dicen nada.

Tenía el 80% de pérdida de visión en el ojo derecho y el 50% en el ojo izquierdo. Pero debido al tiempo que no fui operado, las cosas se han complicado y a la fecha ya casi no miro con ninguno de los dos ojos y de no ser intervenido lo antes posible podré quedar completamente ciego.

Ante esto, ESSALUD mantiene su discurso de que no hay equipos y que esperemos a que los compren, los reparen o alquilen. Mientras tanto ME QUEDO CIEGO.

Así como mi caso hay otros asegurados en la misma situación.

Atentamente.

Waltter Porras Laguna"

La operación del comunicador fue posible gracias a la intervención de gremios periodísticos, entre ellos el Colegio Profesional de Periodistas, Arequipa.