Medalla de Oro y Diploma de la Ciudad de Arequipa recibe Bernardo Cuesta

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa,Omar Candia,en representación de la población, hinchas y aficionados arequipeños, esta mañana en emitova y trascendental ceremonia, hizo entrega de la Medalla y Diploma de Oro de la Ciudad de Arequipa al goleador histórico e ódolo del FBC Melgar, al delantero argentino Bernardo Nicolás Cuesta, quien emigrará ventajosamente contratado a jugar en el máximo certamen del fútbol de Tailanda.

Fue en la oficina de alcaldía, con asistencia de funcionarios de la comuna arequipeña, entre ellos José Luis Narro, quienes destacaron las cualidades física-técnicas del argentino, y el gran cariño a la tierra que lo acoge desde el 2012, teniendo el récord de 114 goles en 243 partidos jugados con la casaquilla rojinegra.

"Me voy con la esperanza de algún día regresar, quiero mucho a esta bella ciudad que me ha dado mucho y ya me considero un arequipeño más, y por supuesto peruano de corazón", sostuvo luego que el burgomaestre arequipeño Omar Candia lo condecoró con la Medalla de Oro y el hizo entrega del Diploma de la Ciudad.

"Te lo mereces, eres ya un personaje en Arequipa e ídolo del club que es considerado Patrimonio del Deporte de la ciudad de Arequipa. Éxitos en esta nueva etapa en tu vida deportiva, al igual que a tu familia, y no es un hasta adiós sino un asta luego", dijo muy emotivo el alcalde Candia.