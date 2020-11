Médicos del Hospital Goyeneche piden ampliación de servicios en centros de salud

La falta de centros médicos públicos para atender a pacientes no covid en Arequipa, generó que el hospital Goyeneche concentre desde hace varios dias a decenas de enfermos con diferentes patologías en sus diferentes áreas. Lamentablemente la falta de profesionales dificulta la atención inmediata y genera incertumbre ante una posible segunda ola de casos de la enfermedad sin cura.

El secretario del Cuerpo Médico del Hospital Goyeneche, Gonzalo Castañeda, indicó que una de las alternativas que deberían evaluar las autoridades del sector Salud, es la ampliación de servicio en los establecimientos de primer nivel.

El médico y presidente del comité de Salud y Seguridad en el Trabajo del Hospital Goyeneche, Arnando Sánchez Tejada indicó ayer que la atención en el área de Emergencia se ha Triplicado. Es decir, si los meses anteriores atendían a 500 ahora reciben a 1500 enfermos.

"Incluso hay trabajadores que ya no abastecen, la noche que estuve en emergencia, me faltaban manos. Imagínese lo que esta ocurriendo y vamos a esperar en estos meses que se vienen, derrepente el Hospital Goyeneche se convierte en COVID-19 y no estamos preparados", indicó el galeno.