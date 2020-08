Los médicos y enfermeras que atienden a los pacientes con coronavirus en el hospital Honorio Delgado Espinoza en Arequipa volvieron a protestar esta mañana, porque les obligan a usar mascarillas reutilizables de tela, que en un ambiente contaminado como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), no evitaría el contagio.

Los manifestantes indicaron también que les impusieron trabajar por 12 horas, debido a que hay más personal contagiado con el virus, por lo que hay reducción del personal.

“Trabajar 12 horas con EPPs reutilizables no es un trato digno, sin considerar que adentro (UCI) no podemos entrar al baño, tomar agua o comer”, expresó una de las enfermeras que prefiere no identificase para evitar represalias.

Bajo la percepción de los profesionales, la dirección del hospital estaría exponiendo al personal de forma innecesaria, pues la mejor forma de cuidarlos y evitar que se enfermen sería otorgando todos los implementos de bioseguridad.

También aseguran que les niegan la oportunidad de pasar por una prueba molecular, considerando que estuvieron en contacto con sus colegas que dieron positivo a las pruebas rápidas.

Otra falencia del Ministerio de Salud sería la falta de seguimiento de los profesionales que permanecen enfermos aislados en sus viviendas.

Esta no es la primera protesta que realizan los galenos para exigir la dotación de más implementos de bioseguridad.