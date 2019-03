Medidas de seguridad al máximo para partido Melgar-Universitario

Síguenos en Facebook

El partido de mañana entre FBC Melgar y Universitario en el estadio Monumental de la UNSA (16:00 horas), fue declarado de alto riesgo por las autoridades, y no se permitirá concentraciones de los hinchas antes, durante ni después del trascendental cotejo de la fecha 5 del certamen Apertura de la Liga 1.

El general PNP Roy William Ugaz Suárez, jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa, declaró con relación a este lance y fue contundente al expresar que, “ no se va permitir el ingreso de instrumentos musicales, banderolas, ni objetos contundentes; mucho menos habrá concentraciones en la ruta con destino al estadio, de las barras de ambos equipos”.

Asimismo, se dispondrá el cierre de las vías aledañas al estadio de la UNSA y se restringirá el tránsito en las avenidas Venezuela, Independencia, Paucarpata, Mariscal Castilla, de acuerdo a la presencia de público.

ACCESO. El ingreso de los aficionados a las tribunas del escenario agustino, según lo indicado por los organizadores, será por el sector de Agronomía de la UNSA a oriente, norte y sur; por la avenida Venezuela (Urb. Aurora) a butaca y occidente.

Para este evento deportivo, se espera la llegada de Lima, desde hoy, de cerca de 400 hinchas del equipo de Universitario, y por los antecedentes demostrados se espera que no ocasionen desbandes y atentados contra la integridad de las personas y de la propiedad privada adyacente al escenario deportivo.

Serán 500 los efectivos de la la Policía Nacional dispuestos para garantizar el orden y dar seguridad en el interior y exterior del recinto.

ATENCIÓN. La administración del club rojinegro, organizador del espectáculo, en comunicado público señala que, “siguiendo los lineamientos de la Dirección de Seguridad Deportiva, se ha asignado la tribuna norte para el público asistente (barra) visitante y si están en otro sector serán reubicados por la PNP y seguridad privada a la tribuna asignada sin derecho a reclamo”.

Las puertas se abrirán a las 13:30 horas y para ingresar se debe portar el DNI. Llevar impermeables y no paraguas. Prohibido ingresar en estado de ebriedad, con pirotécnicos, armas punzocortantes y correas. No salir del estadio corriendo.

DATO

Ensayo

La PNP, Defensa Civil, FBC Melgar coordinan hoy una prueba en vacío de los planes de seguridad de ingreso y salida del estadio.