​MEF evalúa actas de trato directo de diez unidades de negocios del SIT

Síguenos en Facebook

Un área especializada en inversiones públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene evaluando las actas de trato directo firmadas por 10 de las 11 unidades de negocios ganadoras de la licitación del SIT (Sistema Integral de Transportes).

Como se sabe, estos escritos intentan subsanar aquellas cláusulas que no fueron resueltas en la firma del contrato inicial; el cuál, constaba de 11 requisitos, como son que la empresa ganadora acredite una flota moderna, contar con una caja única de administración, contar con terminales propios, seguros de vida para todos los trabajadores, entre otros.

Los documentos en conjunto fueron presentados hasta el pasado 11 de setiembre por las empresas. Ahora el organismo deberá verificar la pertinencia y legalidad de las mismas.

Para el regidor Jorge Condori, presidente de la Comisión de Transportes, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) habría incurrido en una grabe falta al permitir la rúbrica de las actas. “En el trato directo solo se verían cuestiones no previstas en el contrato, pero en la realidad no se dio (...) es posible que estas actas no estén en el marco de la legalidad”, indicó.

ANTECEDENTES. No hay un tiempo establecido para que el MEF dé a conocer los resultados de la evaluación; sin embargo, de observar la rúbrica de las actas, sumaria así otra nueva observación al SIT. Como se recuerda, en junio de este año, la Contraloría General de República envió un oficio a la MPA, debido a los retrasos que presenta el proyecto. El documento ponía en manifiesto irregularidades y solicitaba se aclaren los procesos de licitación y firma de contratos de la ruta para los 11 consorcios.