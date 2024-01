Janeth Herrera busca desesperadamente a su hija de 14 años, quien se encuentra desaparecida desde el 9 de enero. La acongojada madre acudió a la División de Investigación Criminal (Divincri) para denunciar la desaparición de su hija Kiara Estefany Huillca.

La adolescente salió de su casa ubicada en el sector 4 de Octubre, distrito de Socabaya, el 9 de enero, aproximadamente a las menor hija de 14.30 horas, mientras sus padres se encontraban en el trabajo y sus hermanos salieron al parque.

“Mi hija de 16 años llevó a sus hermanitos al parque, ella no quiso ir, se quedó en casa y cuando mi esposo llegó a casa, no había nadie. Me llamó y me preguntó por mis hijos. Llamé a mi hija mayor y me dijo que junto a sus dos hermanos estaban en el parque, más no mi otra hija, la mandé a casa y mi hija ya no estaba”, explicó la mujer.

LLEVÓ MOCHILA, PERO DEJÓ EL CELULAR

La menor salió de su casa con una polera ploma, un pantalón drill color azul oscuro con bolsillos a los costados, zapatillas negras y una mochila azul. En esta última alistó ropa suya, sin embargo, dejó el celular. En el equipo móvil se encontró conversaciones con un varón que aún no fue identificado.

“Ahora sospecho de una persona con la que tenía más comunicación que he encontrado en WhatsApp, de repente él la tiene y por miedo no la quiere soltar”, acotó Janeth Herrera. De la conversación con sus amigas, se enteró que el hombre la habría contactado hace dos meses.

“He caminado los lugares que ella frecuentaba, he pegado afiches, pero no hay información de mi hija”, lamentó la madre y pidió el apoyo de la Policía para encontrarla.

Las personas que vean a Kiara Estefany pueden comunicarse al 955000571 o 960101396.