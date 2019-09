Menos turistas visitan Arequipa por conflicto del proyecto Tía María

Síguenos en Facebook

Las pérdidas en turismo ocasionadas por las protestas en contra del proyecto minero Tía María en Islay son irrecuperables.

La gerenta regional de Turismo y Comercio Exterior, Paola Revilla Zeballos, precisó que el año pasado se cerró el sector con un millón 458 mil turistas, entre extranjeros y nacionales. En lo que va del año, de enero a agosto, un millón 21 mil visitantes llegaron a Arequipa, lo que representa una baja, pero aun queda de setiembre a diciembre. Se espera tener más visitas, aunque estos meses son temporada baja. Revilla pidió paciencia, pues realizaron promociones en el norte y en la selva.

PÉRDIDAS. Explicó que a medidos de julio y agosto, momentos en que la protesta en contra de Tía María estaba fuerte, dejaron de llegar 3,500 turistas extranjeros, lo cual trajo pérdidas por $525 mil. Mientras que en turistas nacionales no llegaron 15,400 visitantes y las pérdidas alcanzaron los $660 mil. “Sin duda hay una considerable baja y por más que el turista no venga, no postergará su viaje, simplemente cancela su llegada y las pérdidas son irreparables”, comentó.

Si bien señaló que las cancelaciones no se recuperarán, esperan que la baja no sea tan elevada. Ante esta situación, anunció que seguirán promocionando los destinos, pues el conflicto no se conoce en el extranjero, pero cuando llegan a Lima los operadores turísticos cambian la ruta para evitar que los clientes se queden varados en la carretera.

Respecto a cuánto destina el Gobierno Regional para promover el turismo, señaló que lastimosamente trabajan con S/100 mil, que presupuestó la anterior gestión para PromArequipa, cuando ellos destinaron S/1 millón el año pasado. Están gestionando más recursos para el próximo año y buscarán participar en ferias internacionales. Ayer Revilla lanzó el programa por el Día Mundial del Turismo, a celebrarse este 27 de setiembre.