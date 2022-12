Humberto Camargo Baylón (23), natural de Lima y desde hace seis meses trabaja en una mina informal ubicada en la provincia de Caravelí. La semana pasada, trató de volver a su casa, pero desapareció mientras intentaba cruzar el bloqueo que los mineros artesanales pusieron en la Carretera Panamericana Sur, altura del distrito de Chala.

Himelda Baylón, madre del joven trabajador, sindicó que la última vez que conversó con su hijo fue el viernes 16 de diciembre. Humberto le dijo que se encontraba bien, pero que por las protestas desatadas en contra del Congreso no estaban laborando en las minas y por ello decidió viajar esa misma noche a su casa, ubicada en el distrito de Villa el Salvador, en la ciudad de Lima.

DEJÓ EMPEÑADO SU CELULAR A CAMBIO DE 50 SOLES

El joven trabajador no volvió a comunicarse con su madre, quien ante su silencio, la mañana del domingo decidió llamarlo, fue una mujer quien respondió su celular para decirle que Humberto había llegado el sábado al distrito de Atico y le dejó su equipo a cambio de 50 soles para tratar de pasar el bloqueo de la carretera en Chala y luego dirigirse a Caravelí desde donde pretendía conseguir alguna movilidad que lo pudiera trasladar a la capital hasta la capital.

“Desde entonces no sabemos nada de mi hijo, la señora que aún tiene el celular de Humberto nos dijo que viajaba solo y lo único que llevaba era una mochila negra”, manifestó consternada Himelda Baylón al no saber el paradero del segundo de sus cuatro hijos que decidió ganarse la vida trabajando en las minas informales de Caravelí, al no poder culminar sus estudios de ingeniería Civil.

La madre del joven también se comunicó con algunas de sus amistades, quienes le dijeron que tampoco sabían nada de él, en la mina donde laboraba, no tuvo contacto con nadie.

Al no tener ninguna información de su paradero, Himelda Baylón acudió la mañana del miércoles a las oficinas del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa el Salvador, donde hizo la denuncia de su desaparición.

La acongojada señora dijo a Correo que ayer por la noche partiría desde la Capital hacia el distrito de Atico, Caravelí, para entrevistarse hoy con la mujer que tiene el celular de Humberto e indagar sobre el camino que pudo seguir.

“Solo queremos encontrarlo, estamos muy preocupados. No sabemos si retornó a la mina o si le pasó algo durante las protestas en Chala”, agregó la madre de familia.