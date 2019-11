Ministra del Ambiente: "Dirigentes y población del valle de Tambo deben permitir el diálogo"

La Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, llegó a nuestra ciudad para anunciar el trabajo que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizará en el valle de Tambo y precisó que con el Gobierno busca un acercamiento con los pobladores y dirigentes y pobladores de Islay.

¿Por qué cree que se mantiene el discurso de las personas de "agro sí, mina no"? Cuando no podemos dialogar y sentarnos a definir los temas y toda la información, no hay suficiente transparencia. Le pediría a la población y a los dirigentes que permitan establecer un diálogo. La gente dice, "vamos a radicalizar las medidas de lucha" ¿Por qué? La empresa ha dicho que no va a construir el proyecto. Esa es la pregunta que le haría a los dirigentes.

¿Cree que los dirigentes manipulan a la población de la zona? Yo no voy a decir eso. Existe desconfianza de la población, los dirigentes, autoridades locales y del Gobierno regional y nacional debemos unir esfuerzos para conseguir abrir el diálogo, pero no puede estar condicionado. Debe ser abierto. No podemos permitir afectar el tránsito de las personas, que es un derecho de la gente.

El Gobierno Regional de Arequipa ha emitido un comunicado donde señala que no se le permite trabajar junto a los especialistas de la OEFA ¿Es cierto? Esa información no es correcta. La competencia del fiscalizador la tiene OEFA y no el Gobierno Regional. Inclusive, para hacer ese trabajo se debe cumplir requisitos. Por ejemplo, como ministra no puedo hacer ese trabajo porque no tengo esa competencia. El gerente del Medio Ambiente del Gobierno Regional me buscó para pedirme que le autorice hacer la verificación y yo no puedo hacerlo. Sorprende que el gerente diga que no le damos las facilidades, cuando sabe que no es posible.

¿No les molesta la actitud de Elmer Cáceres Llica, ya que ustedes como Gobierno apelan al diálogo? El gobernador está en todo su derecho de apelar al Poder Judicial, ya que considera que su reclamo no ha sido atendido. El Gobierno Regional considera que no están dadas las condiciones para desarrollar el proyecto Tía María. En ese aspecto coincidimos. El gobernador está en su derecho de ejecutar la vía judicial.

¿Cuántas visitas habrá hecho este gobierno al valle de Tambo para buscar el diálogo con los agricultores y aclararles el proyecto Tía María? Cuando era ministra de Agricultura me acerqué al valle y me reuní con los alcaldes , lo primero que me preguntaron, fue si fui a imponer el proyecto. Pero no es así. Igual, la ministra de Educación estuvo en la zona para ver que la educación de los niños no se afecte. Lo mismo pasó con los ministerios de Salud, de Energía y Minas. Estas visitas han tenido sus logros, por ejemplo, con Educación se restablecieron las clases de los estudiantes del valle de Tambo.

Otro conflicto que se avecina es Zafranal, ¿Como gobierno que están haciendo para evitar que se repita lo del valle de Tambo? Senace es la entidad competente para la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental. En este caso, acompaña desde el principio el proyecto, y ahí se considera un paquete de participación ciudadana y nosotros como Ministerio del Ambiente participamos mediante este organismo que es adscrito.