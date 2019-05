Ministra del Ambiente promueve “A reciclar en casa”

Síguenos en Facebook

“En casa yo reciclo” es la campaña que anunció ayer la ministra del Ambiente, Lucía Ruíz, a 1,000 alcaldes y regidores de municipios escolares de colegios estatales, parroquiales y privados de Arequipa, a fin de que reciclen en sus hogares y también participen en el Banco del Estudiante Bartselana del banquero más joven del mundo, José Adolfo Quisocala Condori.

PEDIDO. “Les pido que reciclen en casa, que separen los residuos inorgánicos de los orgánicos, y que con los orgánicos se coordine para que haya más reforestación en la ciudad, mientras que con los inorgánicos se pueda dar cabida a organizaciones de recicladores que podría tener una oportunidad económica importante”, dijo.

Señaló que actualmente están en etapa de difusión de “Yo reciclo en casa”, pero anunció que también están interesados en la formalización de recicladores a nivel nacional, porque hay 500 mil familias que viven del reciclaje y deberían hacerlo en mejores condiciones de salud.

José Adolfo Quisocala, gerente general del Banco del Estudiante Bartselana, y organizador de la actividad con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, UGEL Sur y Norte y el Ministerio del Ambiente, narró a los estudiantes que antes muchas autoridades no tomaban en cuenta su proyecto, pero su padre José Quisocala Ticona fue quien lo alentó a seguir y lo logró. “Ustedes no necesitan ni un sol para concretar sus ideas, sino creer en ustedes, para crear el banco yo tuve que tocar varias puertas y muchos me la cerraron, pero aquí estoy”, dijo.

La ministra del Ambiente, Lucía Ruíz, ayer también visitó la Institución Educativa San Martín de Socabaya, para ver un proyecto ambiental, y la UNSA, donde saludó la campaña de prohibición del uso de plástico.