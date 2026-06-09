Los vecinos de la cuarta cuadra de la calle Villalba, contigua al puente Grau, expresan su malestar por las actuales condiciones del mirador de Villalba, antes un mirador que ahora luce abandonado por el vandalismo y la acción cotidiana de bebedores y sujetos de mal vivir que frecuentan el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han tomado medidas efectivas para controlar el desorden, teniendo en cuenta que se trata de un crucero muy concurrido por transeúntes y turistas que se dirigen hacia la avenida Ejército. A un costado del monumento, el paradero del puente Grau reúne diariamente a multitudes de pasajeros que utilizan las rutas del transporte hacia Yanahuara, Cerro Colorado y el Cono Norte.

¿Monumento o basural? Tanto los portales, como los asientos y ornamentos de sillar del Mirador están pintarrajeados por grafitis e inundados por vasos de plástico usados, botellas vacías de bebidas alcohólicas, desechos humanos y basura en general abandonada por los sujetos de la mala vida que ocupan el lugar, sobre todo en horas de la noche.

MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA NO RESPONDIÓ

La vigilancia policial o municipal es inexistente. Asimismo, cerca del Mirador, en la calle Villalba 327, funciona un centro nocturno clandestino que atrae la presencia de bebedores sin control, especialmente jóvenes, que protagonizan hechos de violencia fuera del local, que atiende desde el mediodía hasta altas horas de la noche.

Personas beben en las calles y miccionan en el mirador

A lo largo del tiempo, los vecinos han emplazado a las autoridades a resolver esta situación, sin que hasta el momento hayan tenido resultados. Con fecha 16.09.2024., los vecinos que conforman las Juntas Vecinales del Barrio Obrero N° 1, vía Circunvalación y calle Villalba, informaron mediante una carta al alcalde provincial de entonces, Víctor Hugo Rivera acerca del desorden existente en el parque Héroes Navales y el Mirador.

Sin embargo, la Municipalidad no tomó medidas al respecto. El monumento de sillar con portales que identifican a la original arquitectura de nuestra ciudad en tarjetas postales y fotografías, merece una mayor atención de las autoridades pertinentes.