Miraflores exigirá multas a Sedapar en el Poder Judicial

Los problemas entre Sedapar y la comuna de Miraflores continuarán en el Poder Judicial. Así lo aseguró el alcalde del distrito, Luis Aguirre, quien indicó que luego que la empresa prestadora del servicio de agua potable haya rechazado la multa que se le impuso por malograr calles, el único camino es la judicialización.

“Sedapar dice que cuando intervino las calles ya estaban dañadas pero vemos que hay infinidad de ondulaciones, huecos y pistas rotas que no hay en otras calles igual de antiguas y donde ellos no trabajaron. ¿Porque se hundieron las pistas? Porque ellos hicieron un mal trabajo. Si no aceptan pagar las multas veremos todo en otra instancia en el Poder Judicial”, señaló el edil.

Se recuerda que la multa, de 200 mil soles, fue impuesta debido a que muchas vías de Miraflores donde Sedapar hizo el cambio de redes no quedaron en buen estado luego que la empresa terminó su trabajo.