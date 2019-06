Muere niño que terminó con el abdomen incrustado con varillas de metal

Síguenos en Facebook

R. Y. C. C. (1) murió hoy por la mañana en el hospital Honorio Delgado Espinoza, luego de que no soportara las lesiones que le provocaron varios fierros que se incrustaron en su abdomen.

Ayer por la mañana, entre las 11:00 y 11:15 horas, el niño jugaba con sus hermanos en el techo de su vivienda en Orcopampa, cuando, perdió el equilibrio y cayó sobre varios de metal que utilizan para construcción de viviendas.

Pese a que sus familiares lo trasladaron hasta el hospital de Aplao, donde recibió las primeras atenciones, las graves heridas internas y en órganos generó que los médicos decidan traerlo a Arequipa.

Hoy por la mañana dejó de existir en el hospital general.