Mujer pide ayude ayuda para recuperar el cuerpo de su hijo ahogado hace 16 días

Desde hace 15 días, Norma Navarro permanece en la orilla de la playa de Punta Bombón (Islay) esperando volver a ver a su hijo Jhunior Pérez, quien desapareció luego de ingresar al mar.

La mujer no se resigna a la idea de que su hijo se haya ahogado tras ser arrastrado por la corriente marina cuando disfrutaba de una mañana de playa con sus amigos y pide ayuda para encontrarlo.

“Vivo en la playa esperando que mi hijo salga, no tengo pruebas, pero creo que sus amigos le hicieron algo, desde que me dieron las cosas de mi hijo, nunca se han preocupado ni me ayudan a buscarlo”, contó la madre de Jhunior mientras llora pidiendo justicia y apoyo a las autoridades para seguir con la búsqueda.

Según información policial, el joven está desaparecido desde el 9 de febrero y, hasta la fecha, pese a las búsquedas, su cuerpo no aparece.

El joven ingeniero eléctrico, que estudió en una universidad particular de la ciudad, ocupando primeros puestos, deja en la orfandad un niño de dos años.

Hoy a las 18:30, familiares y amigos del joven harán una vigilia en la Plaza de Armas.