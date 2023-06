A través de la Ordenanza Municipal N°1317, la Municipalidad Provincial de Arequipa dio como último plazo a los contribuyentes para pagar sus tributos municipales hasta el 31 de diciembre de este año, pues en el 2024 ya no podrán tener estas facilidades y se tomarán acciones al respecto.

El gerente de Administración Tributaria de la comuna provincial Jolwer López, informó que la ordenanza establece la condonación del 100% de multas tributarias e intereses moratorios para las personas naturales que desean cancelar su impuesto predial, vehicular y arbitrios municipales, mientras que, para las personas jurídicas es el 100% de multas tributarias y el 70% de intereses moratorios. El primer tramo será hasta el 30 de junio y el segundo hasta fin de año.

Sostuvo que desde la pandemia hasta el 31 de diciembre de año pasado se ha dado estos beneficios, pero no se ha conseguido buenos resultados. Debido a que los contribuyentes no se ponían al corriente con sus obligaciones tributarias en más de 3 años, el Concejo Municipal determinó no dar más estas amnistías.

ACCIONES. Una de las propuestas para recaudar las deudas en el próximo año es iniciar los procesos coactivos con los deudores. “Estos procesos coactivos inician con la emisión de una resolución de determinación de duda y luego inicia el procedimiento de ejecución forzosa o ejecución coactiva, la misma que podría terminar en el embargo”, refirió.

