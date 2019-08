Municipalidad no dará licencias para Country Club Tiabaya

Una página web, información en Facebook, números de teléfonos fijos y una oficina en un edificio de Yanahuara, en la avenida Ejército, parecen respaldar la seriedad del proyecto Country Club Tiabaya, que desde hace meses promociona la membresía, y pago, para un futuro acceso a áreas recreativas que se construirán en el sector de Chusicani, en el distrito de Tiabaya.

Sin embargo el alcalde local, Miguel Ángel Cuadros, indicó que la posibilidad de construir el centro recreativo son nulas, debido a que el lugar no puede ser transformado al formar parte de la campiña de la ciudad, la misma que debe permanecer intangible.

ADVIERTE. “Hemos visto con preocupación que se está ofertando membresías para un club, y que dicen que construirán pero en la municipalidad no podemos dar licencias para intervenciones que desaparezcan las chacras y esperamos que la gente no se deje engañar porque no se permitirá ninguna construcción en la campiña”, manifestó el burgomaestre.

En su página de Facebook se reseña que el proyecto planea intervenir 10 hectáreas de terrenos donde habrá desde canchas deportivas gimnasios, restaurantes y piscinas hasta un jardín botánico y mariposario.

Por el momento el proyecto presenta un plano en el que indican la distribución de hasta 22 zonas diferenciadas.

Miguel Ángel Cuadros recalcó que no se podrá desarrollar ninguna de estas iniciativas, porque sentaría un mal precedente con otros espacios agrícolas”, mencionó.

Diario Correo trató de contactar, sin éxito, a los responsables del proyecto para consultarles sobre la oposición del municipio y sobre el futuro de su iniciativa.