Municipalidad reinicia obras en Bellapampa

La municipalidad de Socabaya informó que mañana se reiniciaran las obras de asfaltado en el sector de Bellapampa, que desde el año pasado se hallan destruidas.

Ello gracias a que un informe de Contraloría autorizó a la empresa Sedapar, a reparar las calles. Y es que aunque la institución proveedora del servicio de agua debía subsanar la destrucción de las vías producidas por su intervención en la zona, no incluyó estas acciones en su presupuesto debido a que la pasada gestión se comprometió a reparar las vías, algo que no concretó.

Con la autorización de Controloría, Sedapar podrá destinar presupuesto para repararlas. Ayer, la comuna hizo entrega de los terrenos a intervenir y hoy se reiniciaran todos los trabajos. Vecinos pidieron celeridad, para que la obra no se afecte por la lluvia.